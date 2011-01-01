Lo Russo, annuncio assunzioni a Mirafiori segnale positivo

"Tutte le volte che c'è qualcuno che dice che assume il sindaco non può che essere contento. Erano tanti anni che non c'era un annuncio di assunzione a Mirafiori, quindi bisogna guardare questa cosa con un segnale positivo". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dell'annuncio fatto ieri dal Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, ai sindacati di 400 assunzioni a Mirafiori. "Abbiamo in calendario di vederci - ricorda - e quindi avrò modo di approfondire direttamente con lui i temi annunciati ieri: credo sia opportuno confrontarsi con un nuovo amministratore delegato per verificare come si svilupperà il piano industriale". E a questo proposito, il sindaco osserva che "bisogna verificare anche questa notizia come si inserisce in generale rispetto al piano industriale di Stellantis. Però - ribadisce - sicuramente è un'ottima cosa. E da un punto di vista relazionale mi sembra che si sia partiti col piede giusto, con una dimensione anche di dialogo con le istituzioni, e questo è un cambio di passo piuttosto evidente rispetto al precedente vertice. Questa modalità nuova di volersi confrontare con i territori - conclude - mi sembra una cosa da sottolineare in positivo".