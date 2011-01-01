Lo Russo, annuncio assunzioni a Mirafiori segnale positivo

10:57 Martedì 21 Ottobre 2025

"Tutte le volte che c'è qualcuno che dice che assume il sindaco non può che essere contento. Erano tanti anni che non c'era un annuncio di assunzione a Mirafiori, quindi bisogna guardare questa cosa con un segnale positivo". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dell'annuncio fatto ieri dal Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, ai sindacati di 400 assunzioni a Mirafiori. "Abbiamo in calendario di vederci - ricorda - e quindi avrò modo di approfondire direttamente con lui i temi annunciati ieri: credo sia opportuno confrontarsi con un nuovo amministratore delegato per verificare come si svilupperà il piano industriale". E a questo proposito, il sindaco osserva che "bisogna verificare anche questa notizia come si inserisce in generale rispetto al piano industriale di Stellantis. Però - ribadisce - sicuramente è un'ottima cosa. E da un punto di vista relazionale mi sembra che si sia partiti col piede giusto, con una dimensione anche di dialogo con le istituzioni, e questo è un cambio di passo piuttosto evidente rispetto al precedente vertice. Questa modalità nuova di volersi confrontare con i territori - conclude - mi sembra una cosa da sottolineare in positivo". 

