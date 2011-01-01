Chi detta l'agenda del campo largo

C’è un gran movimento nella cosiddetta area centrista del “campo largo”. Che, in sé, è una contraddizione in termini perché, com’è ormai evidente anche ai più distratti, il tradizionale centrosinistra è stato sostituito – da molto tempo, ormai – da una coalizione di sinistra. Anzi, per essere onesti intellettualmente e precisi nella definizione politica, composta da tre sinistre: quella radicale e massimalista del Pd della Schlein, quella populista e demagogica dei 5 Stelle di Conte e quella estremista ed ideologica del trio Fratoianni/Bonelli/Salis. Oltre all’apporto, politicamente decisivo e determinante, del pansindacalismo ideologico e classista della Cgil di Landini. Nulla a che vedere quindi, e di conseguenza, con tutto ciò che è anche solo lontanamente riconducibile al Centro, alla politica di centro, alla cultura politica centrista e allo stesso riformismo di marca centrista e di governo.

Alla luce di questa considerazione, peraltro oggettiva, resta un mistero politico e una domanda specifica: e cioè, qual è la collocazione specifica di un Centro all’interno di una coalizione siffatta? Che, non a caso, si definisce coerentemente e giustamente una alleanza di sinistra e progressista. E la conferma di questo assunto arriva proprio da coloro che stanno lavorando, a tavolino, per costruire la cosiddetta ‘gamba moderata’ dell’alleanza progressista per giustificare la natura plurale della coalizione alternativa al centro destra.

Fatta questa dovuta fotografia, resta aperto il vero nodo politico della intera questione. E cioè, con parole semplici e comprensibili, chi detta l’agenda politica e programmatica di questo cartello elettorale? Chi è l’interprete politico della base sociale di riferimento di questa alleanza? Chi fissa le vere priorità e indica le parole d’ordine a cui tutti fanno riferimento per dispiegare pubblicamente il progetto politico della coalizione di sinistra e progressista?

È sufficiente porre queste semplicissime domande per arrivare ad una persin banale conclusione. E cioè, l’agenda politica, culturale, programmatica e sociale la dettano i veri azionisti di questa potenziale alleanza che si chiama “campo largo”. Ovvero, il Pd della Schlein, i 5 Stelle di Conte, Avs del trio Fratoianni/ Bonelli/Salis e la Cgil di Landini. Tutti gli altri possono e debbono, giustamente, compartecipare senza però, come ovvio e persin scontato, condizionare la costruzione del progetto politico complessivo del “campo largo”. Come, del resto, emerge quotidianamente dai vari resoconti giornalistici, dalle dichiarazioni politiche più impegnative e dai contributi più significativi per la costruzione del progetto politico. E questo con buona pace della vasta e articolata costellazione centrista che, come da copione, è fatta da una infinità di generali e di condottieri che tutto possono accettare tranne di essere gregari l’uno dell’altro. Da Renzi a Salis, da Onorato a Ruffini, da Demos ai vari centristi presenti nel Pd che si sentono sempre più a disagio nel loro partito ai vari sindaci in cerca d’autore ormai giunti a fine mandato. Insomma, per tutti costoro è già pianificato uno straordinario “diritto di tribuna” per garantire la natura plurale della coalizione ma senza diventare, com’è persino inutile ricordare, protagonisti nell’alleanza.

Ecco perché, al di là delle fasi politiche che si susseguono e anche velocemente, vale sempre quella vecchia regola che Carlo Donat-Cattin ci diceva ai tempi dei corsi di formazione a noi giovani della sinistra sociale della Dc alla metà degli anni ’80. E cioè, in politica – nei partiti come nelle assemblee elettive – conta chi detta l’agenda politica e programmatica. Gli altri sono e restano sempre dei gregari. Importanti ma gregari. Una regola, questa, che valeva ieri, vale oggi e varrà, a maggior ragione, anche domani. Seppur in assenza dei partiti del passato, delle tradizionali culture politiche e anche di una vera e qualificata classe dirigente.