POLVERE DI (5) STELLE

La consegna è stata Chiara: silenziare la Appendino

Rispettata l'indicazione di Conte: alla riunione dei parlamentari non c'è stato il redde rationem sul caso scatenato dall'ex sindaca di Torino con le sue dimissioni da vicepresidente del M5s. Che farà la madamin di Cit Turin? "Resta una figura di riferimento", dixit Russi

La consegna era “Chiara”: non alimentare la polemica, “sopire, troncare”, come direbbe Manzoni. E la linea, a giudicare dai racconti filtrati dall’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, ha funzionato. Nessuna resa dei conti, nessuna fiammata. Solo una lunga seduta di “autocritica organizzativa”, come l’ha definita un deputato presente, tra lamentazioni sullo scarso radicamento territoriale, sulla scarsa efficacia comunicativa e sui deludenti risultati elettorali.

Chi sperava in un redde rationem tra Giuseppe Conte e Chiara Appendino, dopo le dimissioni della ex sindaca di Torino e le sue critiche alla “postura” del Movimento sulle alleanze, è rimasto deluso. “Una riunione noiosa”, ha sintetizzato un parlamentare. “Solo lamentele e autoanalisi”, conferma un altro. Conte, che non ha aperto la seduta con una nuova relazione, ha scelto la via del silenzio operativo, lasciando che la tensione si stemperasse da sé.

Eppure, nelle stanze contiane, ci si interroga. La tempistica dell’uscita di Appendino – a pochi giorni dal voto per la rielezione di Conte, previsto online da giovedì a domenica – non è passata inosservata. “Il confronto lo facciamo sempre e lo faremo sempre”, ha scandito il leader M5s, intercettato all’hotel Parco dei Principi di Roma, dove è comparso a sorpresa al lancio del nuovo “Progetto civico Italia”. Nessuno, insomma, sembra credere a un improvviso colpo di testa dell’ex madamin di Cit Turin, di cui sono noti cinismo e una certa qual freddezza di carattere.

L’ombra di Nova e la frattura latente

Al centro delle riflessioni interne, più che lo “strappo” torinese, c’è il bilancio di Nova, l’assemblea costituente che nel 2024 sancì la rottura definitiva con Beppe Grillo. Conte l’ha ricordata come il punto di ripartenza del Movimento: “Noi siamo quelli di Nova – ha detto –, un processo costituente che ha affidato alla base la definizione dei nuovi obiettivi strategici”. Tradotto: la rotta è quella già tracciata, e non sarà un post o una dimissione a cambiarla.

Appendino, però, non arretra del tutto. “Dobbiamo avere il coraggio di cambiare traiettoria”, ha scritto in uno dei messaggi che hanno acceso la miccia. “Siamo troppo preoccupati degli accordi di palazzo.” Nessun addio, nessuna corrente, almeno per ora. “È una figura di riferimento per il nostro territorio e tale resterà”, ha dichiarato Andrea Russi, capogruppo M5S a Torino, tra i suoi più stretti sodali. Di più, persino nel suo tradizionale entourage, trapela se non qualche velata critica per aver agito tenendo tutti all’oscuro. Dentro il Movimento, tuttavia, qualcuno non le ha perdonato il metodo: “Se processo c’è stato, è quello fatto per quattro giorni sui giornali”, sbotta un dirigente pentastellato, accusandola di aver fatto filtrare la notizia delle dimissioni prima di ufficializzarle. “Qualcuno ha parlato in contumacia”, il rimprovero.

Patuanelli pacificatore

L’intento resta quello di non trasformare il caso in un terremoto politico. “Nessun processo a Chiara Appendino – ha garantito il capogruppo al Senato, Stefano Patuanelli –. Il suo futuro, se lei lo vorrà, resterà sempre nel Movimento Cinque Stelle, di cui è una figura cardine.”

L’impressione diffusa è che il caso si chiuderà presto, anche per effetto del voto imminente che sicuramente confermerà Conte alla guida del Movimento. Dopo di che, i nodi – veri – verranno al pettine con le prossime regionali, a cominciare dalla Campania.

Fico e la cartina di tornasole campana

Tutti gli occhi sono puntati su Napoli, dove Roberto Fico guida il centrosinistra come candidato presidente. Un successo dell’ex presidente della Camera, convinto sostenitore dell’alleanza con il Partito Democratico, rafforzerebbe la linea di Conte e congelerebbe ogni dibattito interno fino alla vigilia delle politiche, ancora lontane almeno un anno e mezzo. Nel frattempo, la mappa del “campo largo” si arricchisce di nuovi tasselli.

Conte al “Progetto civico Italia”

Mentre a Montecitorio si cercava di abbassare i toni, Conte è apparso all’hotel Parco dei Principi per il lancio del Progetto civico Italia, iniziativa promossa da Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale, con la supervisione del veterano Goffredo Bettini. Il guru che da tempo tesse la tela dell’alleanza tra Conte ed Elly Schlein. Un progetto che si propone come “rete di amministratori civici” di area centrosinistra, ma che molti leggono come un nuovo laboratorio per l’ala progressista del Paese.

Tra i presenti anche la “star” della serata, Silvia Salis, sindaca di Genova, che Matteo Renzi ha già evocato come possibile candidata dei riformisti in eventuali primarie di coalizione. Interpellata sul duello Schlein–Meloni, Salis ha tracciato un solco: “Essere progressisti oggi vuol dire non essere contro, ma essere a favore del futuro, a fianco delle persone. Non credo che sia il caso di attaccare: bisogna proporre una politica diversa, di proposta, non una parte contro l’altra”. Un messaggio che, a modo suo, sembra parlare anche al Movimento: meno risse, più costruzione.

Sopire, troncare. E aspettare

Insomma, nessuna spaccatura, nessuna fronda dichiarata. Solo una tensione latente che attende il prossimo giro elettorale per trovare un suo sbocco. Appendino, per ora, si ferma un passo prima della rottura; Conte, forte del voto imminente e della disciplina interna, mantiene la postura del leader che “sopisce” ma non dimentica. In politica, però, si sa, il tempo non è una variabile indipendente e le tregue non durano mai troppo. E se la Campania dovesse riservare sorprese, il fronte pentastellato potrebbe ritrovarsi presto di nuovo in ebollizione.