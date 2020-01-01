A Torino sgomberato un alloggio occupato in casa popolare

Un alloggio, occupato abusivamente dalla fine del 2020, è stato sgomberato questa mattina in corso Grosseto 373, a Torino, in una delle palazzine del complesso di edilizia sociale noto come "Le Torri", nel quartiere Madonna di Campagna. L'operazione, coordinata dalla Prefettura di Torino, nell'ambito del tavolo interistituzionale per il contrasto alle occupazioni abusive, ha visto impegnate le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale, insieme ai servizi sociali e all'Agenzia territoriale per la casa. Gli occupanti hanno lasciato l'appartamento, al primo piano dell'edificio, senza accettare la soluzione abitativa alternativa offerta dai servizi sociali, mentre i tecnici Atc hanno provveduto a mettere in sicurezza l'alloggio con dispositivi antintrusione e sono stati rimossi gli allacci abusivi all'energia elettrica. Sono stati portati via inoltre in collaborazione con la Polizia Locale, sei motocicli e altri mezzi abbandonati nei cortili, oltre a diverse masserizie depositate nelle parti comuni del complesso. "L'operazione di questa mattina alle Torri di corso Grosseto è particolarmente importante perché avviene dopo anni in cui i residenti chiedevano un intervento per riportare la legalità" dichiarano l'assessore regionale alla Casa, Maurizio Marrone, e il presidente di Atc, Maurizio Pedrini, presenti questa mattina.