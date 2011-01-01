Stadio Primo Nebiolo riqualificato, intervento da 2 milioni

Lo Stadio Primo Nebiolo di Torino riapre i cancelli ed è pronto ad accogliere nuovi atleti. Dopo un intervento di riqualificazione di quasi due anni e grazie a un investimento realizzato con fondi del Pnrr del valore di due milioni, l'impianto nel cuore di Parco Ruffini ha un volto tutto nuovo: c'è una pista di atletica con otto corsie da 400 metri, una pista indoor con cinque corsie da 80 metri con fossa per salto in lungo, cinque spogliatoi, infermeria e locale antidoping, sala stampa, 5.788 posti a sedere di cui 1.100 in tribuna coperta. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco, Stefano Lo Russo, dell'assessore comunale allo sport, Domenico Carretta e di altre istituzioni, oltre a tanti ragazzi delle scuole torinesi.