Stellantis, Fregolent: “Dopo assunzioni impegno italiano e europeo”

"Le 400 nuove assunzioni a Mirafiori rappresentano un segnale positivo, che va nella direzione giusta per rilanciare uno stabilimento simbolo della nostra industria. È un segno di fiducia per Torino e per tutto il comparto automotive, ma deve essere l'inizio di un percorso più ampio e strutturale". Lo dichiara la senatrice torinese di Italia Viva Silvia Fregolent, vicepresidente della commissione industria e attività produttive. "Ora serve un vero piano industriale, sostenuto dal governo e accompagnato da una strategia europea. Senza un cambio di passo nelle politiche europee e un impegno concreto dell'esecutivo italiano, anche i segnali positivi rischiano di restare episodi isolati. Il futuro di Mirafiori e della nostra filiera automotive dipende dalla capacità di fare sistema tra istituzioni, imprese e sindacati, per tutelare davvero lavoro, innovazione e ambiente".