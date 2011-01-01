Torino capitale europea competenze, tre eventi targati Etf

Tre eventi internazionali che confermano Torino come capitale europea delle competenze. A promuoverli è Etf, la Fondazione europea per la formazione con sede in città con l'obiettivo di riunire ministri di diversi Paesi, esperti, istituzioni finanziarie per discutere di cooperazione, apprendimento permanente e competitività sostenibile. "Torino ha un patrimonio di grandi competenze ma non possiamo adagiarci - ha sottolineato la vicesindaca del Comune, che patrocina l'evento, Michela Favaro -, ma fare sì che diventino corrispondenti alle sfide. Attraverso questo confronto internazionale si può crescere tutti insieme". L'obiettivo di questi tre incontri è anche quello di "unire competitività e giustizia sociale e pensiamo che Torino sia il luogo ideale per farlo - ha aggiunto Pilvi Torsti, direttrice dell'Etf -. La città può essere protagonista nel costruire relazioni e opportunità attraverso le competenze". Il primo appuntamento si terrà il 30 e 31 ottobre a Villa Gualino, sede di Etf, e sarà dedicato a Europa e Asia centrale, insieme per il futuro dei giovani. Una tavola rotonda sarà dedicata al progetto europeo Darya, (Dialogue and Action for Resourceful Youth in Central Asia), e riunirà i viceministri dell'Istruzione e del Lavoro di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, insieme al Rappresentante speciale dell'Ue per l'Asia Centrale, Eduards Stiprais. Il secondo appuntamento del 18 e 19 novembre sarà dedicato invece alla formazione permanente e alla cooperazione europea, con la partecipazione di segretari di Stato e ministri di Paesi europei ed extraeuropei, che discuteranno di come rendere le competenze accessibili a tutte le età e a tutti i cittadini. Il 26 novembre infine il focus sarà su come rafforzare la competitività, competenze e finanza per una crescita inclusiva. Protagonisti saranno la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e altre istituzioni finanziarie internazionali per discutere come investire negli ecosistemi delle competenze e promuovere una crescita sostenibile. In questa occasione sarà lanciata la nuova iniziativa congiunta Gender and Social Inclusion Facility, frutto della collaborazione tra Etf e Bei.