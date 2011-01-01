Uilm, governo vigili su cessione Iveco e convochi Tata

"La cessione del gruppo Iveco non rappresenta una sorpresa, trattandosi di un'impresa di dimensioni più contenute rispetto ai grandi player internazionali e da tempo considerata difficilmente sostenibile da sola. Resta tuttavia il dato politico e industriale: un'altra importante realtà produttiva italiana passa sotto controllo straniero, segno della persistente assenza di una strategia nazionale capace di difendere e sviluppare il nostro sistema manifatturiero". Lo hanno detto la segretaria confederale della Uil, Vera Buonomo, e il segretario nazionale della Uilm, Gianluca Ficco, al termine dell'audizione alla Camera su Iveco. "La vendita della divisione Difesa a Leonardo è considerata positivamente, purché siano pienamente tutelati i circa 1.900 lavoratori coinvolti, compresi quelli con contratti precari. Maggiori preoccupazioni riguardano, invece, la cessione dei veicoli commerciali a Tata Motors: pur riconoscendo la solidità del gruppo acquirente - hanno aggiunto - è evidente la sproporzione di forze che rischia di trasformare Iveco in una semplice preda industriale. Gli impegni assunti da Tata, quali il mantenimento della sede a Torino e la salvaguardia dei siti produttivi e dei livelli occupazionali, hanno validità di soli due anni, un periodo troppo breve per garantire stabilità e continuità. Pertanto chiediamo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy vigili con la massima attenzione sull'operazione e convochi anche Tata al tavolo sindacale, come già avvenuto con Leonardo".