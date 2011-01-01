CULTURAME

Marrone pianta radici a Torino (per la candidatura a sindaco)

L'assessore regionale di Fratelli d'Italia presenta il suo festival "identitario" con un occhio rivolto al 2027: sarà a lui a sfidare Lo Russo? Sparring partner oltre a Culicchia, il notaio Biino che dovrà aprire le porte del Salone del libro al Mic del meloniano Giuli

È tra le pieghe che si fa la politica. Così Maurizio Marrone, assessore pluri delegato della Regione Piemonte, non si accontenta dei numerosi faldoni che gli sono stati assegnati e, ormai come abitudine, sconfina in ambiti che sarebbero di altri. È il caso dei tanti eventi culturali che ha ideato e che finanzia, come per esempio il festival Radici giunto alla sua terza edizione. Ma a chi glielo fa notare risponde che “è anche con la cultura che si provvede al benessere delle comunità, soprattutto di quelle periferiche”.

Periferie che saranno al centro della prossima campagna elettorale per le comunali del 2027 e l’esponente di Fratelli d’Italia è dato da tanti come il prossimo candidato sindaco per il centrodestra. Lui si schermisce, spiega che i tempi sono prematuri, ma non risparmia una stilettata a Stefano Lo Russo: “È costretto ad anticipare di due anni questo dibattito perché teme per la sua ricandidatura”.

Quella di Marrone sarebbe una scelta identitaria, perché è il profilo che sta a cuore alla destra sociale. Ed è alla tutela dell’identità che mira Radici, la kermesse curata da Giuseppe Culicchia che si terrà al Circolo dei lettori e al Cinema Romano dal 13 al 16 novembre prossimi. Un tema che lo stesso assessore meloniano ha definito centrale nella politica e ineludibile: “Chi credeva che le identità fossero un retaggio del passato deve arrendersi a considerarle un fattore che muove la storia del mondo e che ha una grande centralità a tutti i livelli”.

Chi paga il festival

Un festival che viene realizzato grazie a un contributo regionale di 150mila euro che arrivano dalle casse dell’assessorato per l’Emigrazione e non da quelle alla Cultura. A chi gli fa notare che si tratta di soldi che qualcuno potrebbe considerare sottratti a progetti legati al welfare, Marrone risponde con un secco “non è vero”.

La cultura vive in ogni aspetto della nostra vita, spiega l’esponente di FdI, ed è uno strumento di emancipazione per chi nasce con meno opportunità che può colmare le iniquità sociali proprio con la grande ispirazione che ne deriva: “Io rifiuto la visione per cui il welfare sia solo assistenza di carattere sanitario, perché per quello c'è la sanità”.

“Io non ho paura”

Gettata un po’ di acqua sulle polemiche passa ad illustrare il programma del festival che prevede un omaggio a Claudia Cardinale e tanti ospiti di primo piano come Fernando Aramburu, Judith Koelemeijer, Milo Manara e Francesco Piccolo, tanto per citarne alcuni. Il nome più atteso però è quello di David Grossman, scrittore israeliano attivo nel dibattito pubblico sulle questioni che riguardano il conflitto israelo-palestinese. Tanto che ad agosto si schierò contro quello che definì un “genocidio” a Gaza.

“È un intellettuale di grandissimo valore – risponde Culicchia quando gli chiedono se c’è preoccupazione per una eventuale contestazione dei ProPal – ha una storia personale anche molto tragica. È una persona che ha pagato col dolore quanto èaccaduto nel corso di questi decenni in quella terra e quindi lo stimo moltissimo. Spero che la stima e il rispetto siano sentimenti condivisi tra chi verrà all'incontro”.

“Sarebbe un grande peccato – aggiunge Marrone – perché bisogna ascoltare, al limite replicare, quando c'è qualche idea che non viene condivisa, ma non cercare di censurarla o di impedire che si esprima. Al Circolo non è mai capitato, è successo una volta al Salone del libro, ma era un'altra direzione”.

E a proposito di Salone del Libro, a presiedere la presentazione di Radici è stato Giulio Biino, fresco di conferma alla guida della Fondazione Circolo dei lettori. Il suo mandato durerà un anno e avrà il compito, come previsto espressamente dal bando, di avviare rapporti più strutturati con il Ministero della Cultura. Che tradotto significa aprire le porte all’ingresso del Mic nella governance. Progetto di un altro meloniano, il ministro Alessandro Giuli che già fece ventilare questa ipotesi durante la scorsa edizione dell’evento.