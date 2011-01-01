"Falsi dossier contro pm Torino", a processo investigatore

È stato rinviato a giudizio l'investigatore privato Giovanni Carella, residente nell'hinterland torinese, il quale, per le accuse, avrebbe inviato "quattro e-mail" ad "autorità giudiziarie" e a forze dell'ordine di altre città con una serie di presunti falsi dossier. Lo ha deciso oggi il gup di Milano Cristian Mariani. Nel procedimento sono parti civili il Ministero della Giustizia, l'ex pm di Torino Gianfranco Colace, l'ex procuratore generale del capoluogo piemontese Francesco Saluzzo e il colonnello dei carabinieri Luigi Isacchini. I falsi dossier, sempre secondo le imputazioni dei pm di Milano Cristian Barilli e Giovanni Polizzi, sarebbero stati confezionati, tra novembre 2022 e ottobre 2023, pure con "informative" e "verbali" coperti da segreto investigativo, per tentare di screditare Colace e la polizia giudiziaria che portavano avanti accertamenti che lo riguardavano. Il 35enne, infatti, era rimasto coinvolto in un procedimento aperto nel capoluogo piemontese su presunti casi di dossieraggio illegale. È imputato per rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio e calunnia a Milano, sede competente sui reati che vedono le toghe torinesi persone offese. E' difeso dagli avvocati Mauro Anetrini e Mariangela Melliti. Un altro militare, parte offesa, non si è costituito come parte civile. L'ex pm Colace, intanto, nei mesi scorsi per altra vicenda è stato sanzionato dal Csm con passaggio alla funzione civile e con trasferimento a Milano, ma il provvedimento non è ancora definitivo. Tanto che una richiesta della difesa di ulteriore trasferimento del procedimento a Brescia è stata già respinta dal gup. Il tema potrebbe riproporsi nel processo se il trasferimento diverrà definitivo. Il processo inizierà il 13 gennaio.