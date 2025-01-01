PALAZZO LASCARIS

Cirio riempie i banchi vuoti con i sottosegretari di "presenza"

Da figure "fantasma" a "tappabuchi": Porchietto (Forza Italia) e Preioni (Lega) ora potranno parlare ma non votare, presenziare ma non decidere, rispondere ma solo se autorizzati. Il centrodestra parla di "atto di modernizzazione", opposizioni contrarie

Il loro mestiere è tappare i buchi. Con l’ennesima modifica al regolamento del Consiglio regionale del Piemonte, la maggioranza di centrodestra ha definito la figura del sottosegretario regionale, un mezzo assessore che può parlare ma non votare, presenziare ma non decidere, rispondere ma solo se il governatore o l’assessore lo autorizza. Una comparsa con badge e microfono, utile soprattutto a riempire i banchi della giunta Cirio bis, sempre più vuoti.

Il Consiglio ha approvato a maggioranza la norma che consente ai sottosegretari – Claudia Porchietto (Forza Italia) e Alberto Preioni (Lega) – di sedere ai banchi della giunta e intervenire nel dibattito sulle materie di competenza del presidente, ma senza diritto di voto né accesso alle Commissioni. Potranno anche rispondere a interrogazioni e interpellanze, purché su temi non delegati agli assessori, oppure se chiamati in causa direttamente da loro.

FdI e FI brindano al compromesso

“Abbiamo lavorato a lungo per trovare un punto di equilibrio – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia Carlo Riva Vercellotti – e credo che il testo approvato rappresenti un buon compromesso”. In pratica: non è la riforma del secolo, ma intanto salviamo la faccia.

Più trionfante il forzista Paolo Ruzzola, che parla addirittura di “atto di modernizzazione” e “percorso completato dopo cinquant’anni”. Parole grosse per una modifica che introduce figure con un piede dentro e uno fuori dalla giunta, ma il centrodestra aveva bisogno di un titolo da rivendicare.

L’opposizione smonta la narrazione

All’opposizione, la musica è diversa. “La maggioranza ha piegato il regolamento a ragioni politiche dimostrando di non essere all’altezza della situazione”, attacca la capogruppo del Pd Gianna Pentenero annunciando la non partecipazione al voto. Ancora più dura Sarah Disabato, numero uno dei 5 Stelle che invece hanno votato contro: “Errore clamoroso. I sottosegretari sono figure inutili che aumentano i costi della politica e trasformano le interrogazioni in esercizi burocratici”.

Giunta “missing”, sottosegretari “presenti”

La verità, più che nei comunicati, si legge tra le righe: questa modifica arriva per nascondere la diserzione dell’esecutivo. Gli assessori, salvo rare eccezioni, latitano dai banchi del Consiglio, tanto che perfino tra i corridoi di Palazzo Lascaris si ironizza sulla “giunta fantasma”. E il nuovo regolamento appare come una pezza cucita di fretta per evitare sedie vuote durante i lavori consiliari.

Altro che “modernizzazione”: la sensazione è che si tratti di un escamotage per distribuire incarichi e stipendi, accontentare esclusi e malpancisti della maggioranza e garantire qualche presenza in più davanti ai riflettori.

Moneta di scambio interna

Dentro la maggioranza, le nuove figure sono servite anche a placare le tensioni tra FdI, Lega e Forza Italia. I sottosegretari sono diventati la ricompensa per chi è rimasto a bocca asciutta. Nessun potere reale, ma un titolo spendibile e, soprattutto, qualche tornaconto d’immagine. Alberto Cirio, da mediatore consumato, accontenta tutti senza concedere troppo. Gli assessori veri continuano a occuparsi (più o meno) delle loro materie, i sottosegretari si preparano a fare da portavoce, e il presidente può dire che la macchina è finalmente “completa”.