Auto, serve una svolta

La componentistica italiana, e piemontese in particolare, soffre lo spostamento della produzione di auto, sin dagli anni ‘80 del secolo scorso, verso la Cina e il crollo della produzione in Europa, soprattutto in Germania. Un terzo dei 92 milioni di auto prodotte nel 2024 proviene dalla Cina. I dati del 2025 confermano, anzi rafforzano, questo trend, a cui si aggiunge l’aggressività cinese sui mercati europei e l’avanzare di insediamenti produttivi da non sottovalutare, ma anche da non disdegnare.

Secondo il rapporto Anfia e Camera di Commercio torinesi: “Nel 2024 il Piemonte conta 717 imprese (oltre 2100 in Italia); resta, pertanto, la prima regione italiana per numero di imprese del settore, seguita da Lombardia ed Emilia-Romagna (rispettivamente il 27% e il 10,5%). Nel Nord-Est si distingue il Veneto (9%), nel Centro Italia la Toscana (2,9%) e nel Mezzogiorno la Campania (3,4%). Nel 2024 le 717 imprese piemontesi hanno generato un fatturato stimato di circa 19,9 miliardi di euro (35,8% del totale nazionale) e occupato oltre 59.600 addetti, il 35,5% del totale nazionale (169.000 in Italia)”.

I numeri statistici non variano eccessivamente rispetto agli anni precedenti, ma confermano un trend negativo, previsto anche per il 2025, senza novità significative. In Piemonte il calo degli addetti, pari al 2,4%, è più alto della media nazionale (0,7%). In Germania, tra il 2019 e il 2025, il settore ha perso circa 150.000 posti di lavoro, passando da oltre 900.000 a circa 734.000 dipendenti. Nell’ultimo anno, le perdite sono state di oltre 50.000 posti di lavoro. In Francia, nel periodo 2019-2024, si sono persi più di 38.600 posti di lavoro, con un tasso medio di perdita annua di circa il 2%. Mentre il Piemonte è all’incirca nella media europea per perdite di posti di lavoro, l’Italia registra perdite occupazionali più contenute, grazie a una capacità competitiva ancora presente verso mercati di riferimento come Francia e Germania. La Germania è il primo Paese per export nel settore auto, seguita da Francia, Spagna, Polonia e Turchia (1° semestre 2025), con un calo del 20% delle esportazioni. D’altronde, in Unione Europea, dal 2019 a oggi, si sono prodotti 3,4 milioni di auto in meno, passando da 18,2 milioni a 14,8 milioni. La produzione in NAFTA è stabile a circa 16 milioni, mentre la Cina produce e vende circa 31 milioni di auto, in crescita di 5 milioni dal 2019. In Europa, calano anche le immatricolazioni, scese di 3 milioni dal 2019, unica variazione significativa a livello mondiale.

Se Atene piange, Sparta non ride, ma non è consolante né sufficiente. Il settore è in stagnazione, se non in recessione industriale. Si attendono decisioni della Commissione Europea per allentare ulteriormente l’orientamento sull’elettrico, favorendo tutte le tecnologie per ridurre le emissioni di CO2. Secondo il rapporto Anfia-Camera di Commercio: “Emerge che la filiera è fortemente orientata alla componentistica per qualsiasi tipologia di veicolo, indipendentemente dall’alimentazione (77,1% degli operatori). Accanto a questa quota, è rilevante (38,2%) quella di chi continua a presidiare la filiera dei motori a combustione interna, con prodotti specifici per i powertrain endotermici o connessi al loro funzionamento. In parallelo, il 18,5% è impegnato nella produzione di componenti per veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica”.

È ormai chiaro che la ripartenza di Stellantis si allontana dall’ossessione per l’elettrico di Tavares, come rivela nel suo libro “Un pilota nella tempesta”, in uscita il 23 ottobre. Nell’intervista al giornale francese Le Point, Tavares anticipa la sua rapida uscita da Stellantis e le sue scelte sull’elettrificazione: “Ero all’Estoril, in Portogallo, quando John Elkann mi chiamò per dirmi che aveva perso la fiducia in me. Ero lì per eseguire un piano già validato, ma mi dissero di fermarmi e tornare al punto di partenza. Io scelsi invece di accelerare sul piano elettrico”.

Il settore da privilegiare è l’ibrido, che occupa il 35% del mercato europeo ed è in crescita, anche perché l’export verso la Cina è ormai ridotto al minimo e negli USA il motore a combustione prevale per oltre l’80%. L’ibrido, composto da un motore endotermico e almeno uno elettrico, comprende circa quindici macro-componenti e sistemi ausiliari, mentre il motore elettrico ne ha essenzialmente tre: batteria, rotore, cambio automatico. Questo incide sulla filiera progettuale e produttiva, oltre che su occupazione, professionalità e competenze. Dazi, costo dell’energia, burocrazia, immobilità della politica europea e mancanza di visione del governo nazionale sono i motivi per cui gli imprenditori rallentano gli investimenti, mentre i cinesi occupano gli spazi di mercato lasciati liberi. Tuttavia, si segnala il crescente successo dei modelli Leapmotor in joint venture con Stellantis, che nei primi sei mesi del 2025 ha venduto in Europa oltre 8.000 vetture, superando la Nuova Lancia Y. Se il Governo mantiene fermo l’eco-bonus per l’acquisto di auto BEV, è altrettanto chiaro che il mercato dell’elettrico stenta a decollare, creando un mancato sviluppo per l’economia nazionale, imputabile solo al governo in carica.

La dipendenza media del fatturato dell’industria automotive da Stellantis e Iveco è scesa di 10 punti in Piemonte dal 2021 a oggi, dal 49% al 39%, mentre nel resto d’Italia rimane stabile al 35%. Questo è un segno positivo per la regione, che dimostra la capacità delle aziende di diversificare. Altro dato rilevante è la crescita, al 19%, delle imprese che hanno depositato brevetti, sebbene il numero resti basso.

Nel frattempo, l’ulteriore conferma, dopo l’incontro con i sindacati metalmeccanici, di Filosa sulla partenza produttiva della 500 Ibrida a Mirafiori, con 400 assunzioni da febbraio 2026 (un risultato che premia la strategia dei sindacati firmatari del CCSL), rappresenta un segnale positivo sia verso il mercato sia per la ripresa produttiva degli stabilimenti italiani. Tuttavia, se il Governo non affronterà il tema dei salari, anche per i ceti medio-bassi (quasi 6 milioni di poveri), e non rilancerà economia e consumi, si continuerà a non vendere auto. Le opposizioni, d’altra parte, pensano di risolvere il problema con il salario minimo, ma manca una visione economica e industriale da entrambe le parti.