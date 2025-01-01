SALA ROSSA

Giunta Lo Russo, sulla casa "piani da bolscevichi"

I proprietari immobiliari chiedono chiarezza. Prima incontrano l'assessore Rosatelli, poi vengono ascoltati da Moderati e Demos. Gli unici partiti di maggioranza a opporsi alla delibera "Vuoti a Rendere". Dubbi sulla cabina di regia del Piano dell'abitare

Sulla casa a Torino c’è stato un approccio “ideologico e bolscevico”. La travagliata delibera “Vuoti a Rendere” continua a far discutere e a creare agitazione tra chi si è sentito messo di peso sul banco degli imputati. Dopo aver incontrato ieri l’assessore comunale Jacopo Rosatelli, questa mattina, martedì 21 ottobre 2025, le associazioni dei proprietari immobiliari hanno incontrato una delegazione di Demos e Moderati, i partiti che si sono opposti all’atto tanto voluto da Sinistra ecologista. Intanto martedì prossimo in giunta comunale arriverà, un altro testo: quello della delibera sul “Piano dell’abitare”.

Delle due l’una

In Consiglio comunale negli ultimi mesi si è fatto un gran parlare di casa e abitare. Prima a luglio è stato approvato il “Il Piano dell’abitare per lo sviluppo della Città di Torino”, poi a settembre dopo una discussione rovente che ha messo in difficoltà la maggioranza che sostiene il sindaco Stefano Lo Russo è stato dato il via libera alla delibera di iniziativa popolare “Vuoti a Rendere”. Delle due però solamente una avrà effettivamente corso. Quale?

È la domanda che si sono poste le associazioni dei proprietari immobiliari che lo scorso 8 ottobre hanno preso carta e penna e hanno scritto a sindaco e consiglieri comunali: “Chiediamo che la Giunta faccia chiarezza e indichi quale dei due documenti intende portare avanti come riferimento per le future politiche abitative”. Si legge nel testo della missiva dove viene evidenziato che “i contenuti appaiono superficialmente simili ma, nei fatti, sono divergenti”.

I passaggi incriminati

Sono sette le sigle che hanno firmato la lettera (Ape-Confedilizia Torino, Appc Torino, Asppi Torino, Confabitare, Confappi, Federcasa, Uppi Torino) e che denunciano “un approccio punitivo ed ablatorio sulla proprietà”.

I nodi critici del testo della delibera "Vuoti a Rendere" sarebbero legati all’attivazione di misure per disincentivare stati di abbandono, tra cui l'uso della leva impositiva (Tari e Imu); il censimento di alloggi in stato di non uso; il fatto che non viene specificata alcuna distinzione tra piccoli e grandi proprietari basata sul numero di unità immobiliari possedute.

Le associazioni negli ultimi due giorni hanno incontrato sia l’assessore comunale alle politiche abitative, Rosatelli, sia i consiglieri comunali di Demos e Moderati che si sono opposti all’approvazione della delibera “Vuoti a Rendere”.

“Un rapporto da ricostruire”

“C’è un rapporto da ricostruire”, spiega Elena Apollonio, consigliera comunale di Demos, “la delibera Vuoti a Rendere ha generato un clima di sospetto ed è per questo che non l’abbiamo avallata. Bisogna ricreare il rapporto di fiducia”. Per farlo Apollonio, Simone Fissolo, Ivana Garione e l’assessora Carlotta Salerno si sono seduti attorno al tavolo della Sala Musy in Comune e hanno ascoltato quel che i proprietari immobiliari avevano da dire.

Le perplessità principali sono legate alla cabina di regia prevista dal “Piano dell’abitare”. Non sarebbero chiari gli obiettivi, i dati di partenza dell’emergenza abitativa e anche la composizione della stessa. Su quest’ultimo punto la richiesta avanzata è banale: tutti i rappresentanti delle associazioni dei proprietari e degli inquilini devono essere coinvolti nella cabina in modo prioritario rispetto agli altri soggetti. Leggasi consulte varie.

“Sono preoccupati per la deriva ideologica che li pone come i cattivi in una battaglia tra chi ha bisogno di sostegni e chi invece ha utilizzato i propri risparmi per comprare il mattone”, spiega Simone Fissolo dei Moderati, “Prima vengano presentati i dati, poi la richiesta di aiuto alle proprietà, senza pregiudizi nei loro confronti. Si pensi a convocare l'accordo territoriale con proprietari e inquilini per rivedere l'imu sui contratti per agevolare gli affitti, invece di punire chi non affitta”.