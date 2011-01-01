VERSO IL 2027

"Torino Bellissima ci sarà, anche senza di me". Damilano pronto a passare il testimone

Dopo quattro anni, la lista nata per sostenere la candidatura a sindaco dell'imprenditore si dà una struttura. Obiettivo essere presente con il simbolo alle prossime comunali. "Siamo la seconda forza del centrodestra, non è più una formazione personale"

Torino Bellissima alle comunali del 2027 ci sarà, il suo fondatore Paolo Damilano ancora non si sa. Nella conferenza stampa convocata a Palazzo Civico in occasione dei quattro anni dal debutto della lista, l’ex candidato sindaco (nonchè candidato indipendente con Forza Italia alle Europee) resta vago sulle prossime mosse personali, ma inaugura la segreteria e la consulta degli eletti, lasciando intendere che la formazione può andare avanti anche senza di lui: “Non è più una lista legata al mio nome, in quattro anni si è consolidata sul territorio grazie alla dedizione dei suoi rappresentanti”. E annuncia un nuovo ingresso: la consigliera di circoscrizione Carmela Ventra, già passata da Lega e Fratelli d’Italia. Il consigliere “social” Pierlucio Firrao si prepara a prenderne le redini.

Sguardo al futuro

“Alle prossime elezioni amministrative del Comune di Torino il simbolo di Torino Bellissima ci sarà”, ha annunciato Damilano, che rivendica la natura civica della lista, pur nell’alveo della coalizione di centrodestra, lanciando anche una stoccata agli esponenti d’area che spingono su un profilo politico in vista del 2027: “Una coalizione che vuole vincere le elezioni deve uscire dallo stretto perimetro dei partiti tradizionali, aprendosi al civismo”. A un anno e mezzo dal voto è presto per discutere di nomi, e il tavolo di confronto con gli alleati non è ancora in programma, ma l’ex candidato sindaco, che nel 2021 venne sconfitto al ballottaggio da Stefano Lo Russo, indica la via per strappare la città al centrosinistra: “Bisogna concentrarsi sugli elettori che non votano, siamo al 60% di astensione ormai: non li convinci parlando di nomi ma di programmi”.

Due le variabili da considerare in vista delle prossime comunali: la nuova legge elettorale, che se approvata abbassa al 40% la soglia per vincere al primo turno; e il possibile election day, con l’accorpamento alle Politiche. Entrambe potrebbero favorire il centrodestra, ma Torino Bellissima rischierebbe di essere schiacciato dalla maggiore visibilità dei partiti nazionali. Un’eventualità che il vicecapogruppo in Sala Rossa Firrao esclude: “Alle ultime regionali si votava anche per le Europee, eppure la Lista Cirio ha preso il 12%”. Esempio calzante fino a un certo punto, visto che in quel caso la lista poteva far leva sulla popolarità di un governatore uscente, mentre Damilano e Torino Bellissima vengono da cinque anni di opposizione. Ma i sondaggi, come quello pubblicato un mese fa in esclusiva dallo Spiffero, lasciano ben sperare: “Siamo la seconda forza del centrodestra nelle intenzioni di voto, in netta controtendenza rispetto alla dinamica che vede la scomparsa di quasi tutte le liste civiche subito dopo il primo passaggio elettorale”.

Ricandidatura in forse

Damilano si difende poi dalle accuse di assenteismo: “In aula sono più presente del sindaco, vorrebbe dire che lui è più disinteressato di me? Da imprenditore ho imparato che l’attività di coordinamento è la più importante, la mia è costante è si svolge lontano dalla Sala Rossa”. Su un eventuale ricandidatura glissa: “Ci confronteremo con gli alleati, da quello che leggo sui giornali hanno idee diverse”, e sembra così vedersi lontano da Palazzo Civico: “Sono il primo dei non eletti al Parlamento Europeo, da qui a fine legislatura potrei essere a Bruxelles”. Un futuro più legato a Forza Italia che a Torino Bellissima, affidata sempre più al suo vice Firrao e alla neonata segreteria.

Lo Russo? Non è un goleador

Rispetto all’attuale amministrazione, il giudizio è negativo: “In campagna elettorale avevamo raccontato una città che doveva cambiare, dopo quattro anni ce n’è ancora più bisogno”, dice Damilano, indicando nel rimbalzo economico del post-Covid un’occasione persa per la città: “Senza un’identità chiara è difficile attrarre investimenti. Per essere attrattivi dobbiamo saper vendere il prodotto, ma prima bisogna capire chi siamo”. E per l’imprenditore il “brand” migliore è quello della città universitaria: “Penso a una città per i giovani, in grado di attrarre talenti e attorno ai quali costruire un ecosistema produttivo. Torino ha tutte le carte in regola per essere la prima città universitaria d’Europa”.

Il turismo invece lo considera un settore più marginale: “I turisti che vengono da oltreoceano per visitare l’Italia difficilmente si fermano anche a Torino. Punterei piuttosto sul turismo congressuale, che ha fatto la fortuna di tante città europee, ma senza un centro congressi è difficile”. Su Lo Russo fa una metafora calcistica, già utilizzata in altre occasioni: “Non puoi chiedere a un difensore di essere un goleador. Lui quello che ha detto di fare lo sta portando avanti, ma non è quello che serve per la rinascita della città”. Ma stavolta non sarà lui a sfidarlo.