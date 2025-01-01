Fondazione Crc, 30 milioni di erogazioni per il 2026

Il consiglio generale della Fondazione Crc ha deliberato all'unanimità il programma operativo 2026, che conferma la quota di 30 milioni di euro dedicati a progetti ed erogazioni a disposizione del territorio per il prossimo anno. "Con il programma operativo 2026 la Fondazione Crc conferma la quota erogativa annua prevista dal piano pluriennale 2025-28" commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione Crc, affermando che l'andamento degli investimenti "ci rende ottimisti sulla possibilità nel corso del 2026 di incrementare in modo sensibile le risorse destinate alla attività erogativa a tutto favore della nostra comunità". Nell'occasione è stato inoltre presentato al cda e al consiglio generale il dossier socioeconomico Cuneo 2025: il documento, curato dall'ufficio Studi e Ricerche, propone una fotografia delle dinamiche socioeconomiche della comunità provinciale, con un'analisi dei principali punti di forza e di debolezza del territorio. I due documenti verranno presentati pubblicamente in quattro incontri ad Alba (11 novembre), Bra (13 novembre), Cuneo (18 novembre) e Mondovì (19 novembre).