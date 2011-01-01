C'è un secondo focolaio di aviaria in Piemonte, nel Casalese

Un secondo focolaio di influenza aviaria è stato individuato in Piemonte, poco distante da quello segnalato la scorsa settimana, dunque anche questo nell'Alessandrino. A renderlo noto è la Regione. Durante le procedure avviate da Asl Al e Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in piena sinergia con la direzione Sanità della Regione Piemonte, nelle zone vicino all'allevamento di galline a Occimiano (Alessandria) in cui è emerso - la scorsa settimana - un focolaio di influenza aviaria, si è riscontrata la presenza di volatili affetti dalla patologia in un secondo poco distante. Lo fa sapere, in una nota, l'assessorato regionale alla Sanità. Anche in questo caso ha avuto inizio il depopolamento dei circa 60mila capi presenti e, una volta terminato, si provvederà alla disinfezione della struttura. "Attualmente il focolaio è circoscritto - precisa l'assessore Federico Riboldi - ma questo non ci fa abbassare la guardia e proseguono i controlli e le analisi.