Bellazzini, "mobilitiamoci per valorizzare Ivrea sito Unesco"

"Alba è stata nominata capitale dell'arte contemporanea 2027, mentre il patrimonio di Ivrea, sito Unesco dal 2018, è stato finora poco valorizzato. C'è bisogno di una scossa, bisogna innalzare il livello in ogni ambito, politico, economico, finanziario e culturale per fare diventare Ivrea volano di crescita di un territorio, il Canavese, in declino dopo la crisi Olivetti". E' l'appello di Niccolò Bellazzini, proprietario di un bene inserito nel sito Unesco, Villa Rossi, oggetto di una importante ristrutturazione durata tre anni. "Sono portavoce - spiega Bellazzini - di un malcontento diffuso tra i proprietari di beni di tipo residenziale, inseriti nel sito Unesco 'Ivrea Città industriale del XX Secolo'. Chiediamo al sindaco di convocare al più presto gli Stati Generali programmatici con i rappresentanti dei ministeri della Cultura e del Turismo, della Regione Piemonte, le soprintendenze, gli enti centrali e periferici di promozione turistica del territorio, le fondazioni che si occupano di restauro dei beni culturali, gli istituti di credito. Bisogna fare una ricognizione della situazione che rende la città poca attrattiva e mettere in piedi un piano di breve, medio e lungo periodo in cui, procedendo per step, si valorizzi il patrimonio. Il Comune ha risposto in modo positivo a questa proposta, ora però serve uno slancio che porti al più presto alla convocazione dell'assise". Bellazzini è proprietario dal 2020 di Villa Rossi, un edificio residenziale inserito nella core zone della città industriale costruita da Adriano Olivetti. Costruita alla fine degli anni 50, fa parte di un gruppo di quattro ville commissionate nel 1959 da alti dirigenti dell'Olivetti all'Ufficio Consulenza Case Dipendenti (Uccd).