Pompeo (Pd), "rafforzare la psichiatria infantile"

"Un anno fa abbiamo denunciato, con un'interrogazione, le gravi carenze nei servizi di psichiatria e neuropsichiatria infantile sul territorio del Cisa12 e in molte altre strutture sanitarie piemontesi. Oggi, a distanza di ben dodici mesi, quelle criticità non solo persistono, ma si sono aggravate. Ho, pertanto, presentato un atto di indirizzo in Consiglio regionale per impegnare la Giunta ad agire con urgenza". Lo spiega in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Laura Pompeo, che ribadisce la sua preoccupazione per la situazione in cui versano i servizi psichiatrici e neuropsichiatrici infantili, in particolare nei comuni di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo, dove i tempi di attesa per una prima visita superano i 24 mesi. "Parliamo - aggiunge - di pazienti fragili, spesso con disabilità, che necessitano di cure tempestive e continuative. Ogni ritardo è un rischio concreto per la loro salute psicofisica. Non possiamo più accettare che la carenza di personale medico comprometta la qualità delle cure e sovraccarichi i professionisti in servizio. Con il mio ordine del giorno, che mi auguro venga discusso e approvato in tempi stretti, voglio impegnare la Giunta regionale a predisporre un piano straordinario di assunzioni di psichiatri e neuropsichiatri, con priorità per le aree più critiche".