Il Piemonte per prevenire gli incidenti dei forestali

Un evento tecnico, dedicato all'aggiornamento e alla prevenzione degli incidenti nel settore forestale, si è tenuto a Roccabruna (Cuneo), in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Si tratta di un nuovo appuntamento di "Sicuramente in Bosco", promosso dalla Regione Piemonte e organizzata in collaborazione con Ipla e i tecnici Spresal delle Asl piemontesi, e con il contributo di istruttori forestali esperti. Ha coinvolto oltre cinquanta partecipanti tra operatori, tecnici e imprese, in una giornata di dimostrazioni pratiche sull'uso in sicurezza delle macchine e delle attrezzature forestali, oltre che sulle corrette procedure operative nei cantieri boschivi. Nel confronto con le imprese e il territorio la Regione Piemonte ha evidenziato le opportunità del programma formativo finanziato dal Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 per oltre due milioni di euro destinati a corsi e aggiornamenti professionali per imprese boschive e tecnici forestali e l'importanza della rete dei Punti informativi forestali, rafforzata fino a dicembre, dal Punto informativo forestale mobile (Pif) presente in numerosi comuni piemontesi, che garantiscono un presidio per imprese, operatori, proprietari e amministrazioni. "Il lavoro in foresta è tra i più preziosi e al tempo stesso tra i più difficili - sottolinea l'assessore regionale alle Foreste, Marco Gallo -. La sicurezza non è un costo, ma un investimento in professionalità e in vite umane. Formare chi lavora nei boschi significa difendere il territorio, la biodiversità e l'economia delle nostre valli. Il Piemonte vuole essere un modello nella prevenzione e nella cultura della sicurezza, perché chi protegge i boschi protegge tutti noi".