Uds, sciopero studentesco il 14 novembre

Continuano le mobilitazioni di questo autunno, al calendario si aggiunge ora il 14 novembre: una manifestazione studentesca nazionale per il momento organizzata in più di 30 città d'Italia. A proclamarlo è l'Unione degli Studenti, sindacato studentesco membro del Fast, il forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, presentando anche una piattaforma politica divisa in sei rivendicazioni: Didattica e valutazione, diritto allo studio, edilizia scolastica, rappresentanza studentesca, transfemminismo e benessere psicologico, rapporto scuola-lavoro. "Valditara vuole plasmare la scuola a suo piacere per renderla funzionale ai progetti del governo, rendendo gli studenti menti alienate e senza pensiero critico. Come visto per le occupazioni o per le iniziative contro la maturità, quando gli studenti esprimono dissenso l'unica risposta che trovano è la repressione -dichiara Tommaso Martelli, coordinatore nazionale dell'organizzazione - Ci vogliono pronti a farci sfruttare, ci vogliono incapaci di scegliere, ci vogliono persino pronti alla guerra: mentre l'escalation bellica continua, sempre più esponenti di governo parlano di una possibile reintroduzione dei servizi di leva". Le critiche degli studenti sono ampie, da quelle più specifiche e interne alle scuole, come i mancati investimenti sull'edilizia scolastica o sul diritto allo studio, a temi che non toccano gli studenti in prima persona come il genocidio palestinese. "Sappiamo - continua Martelli - che le nostre istanze non sono vane: difendere il diritto allo studio significa opporsi alla privatizzazione messa in atto, battersi per una scuola libera vuol dire lottare contro programmi funzionali alla sola propaganda governativa (e le nuove Indicazioni nazionali ne sono un esempio). Di fronte tutto questo gli studenti devono saper reagire facendosi forza organizzata. Ancora una volta , di fronte a questi attacchi l'unico mezzo che abbiamo per farci sentire è la mobilitazione. Il 14 Novembre rappresenta il punto di caduta di un ampio percorso di mobilitazione che vuole finalmente mettere alle strette il governo Meloni e il ministro Valditara!".