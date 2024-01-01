ECONOMIA DOMESTICA

Unicredit brilla, utili a 8,7 miliardi. Ma è il trading a essere decisivo

L’attività di negoziazione spinge i ricavi nel terzo trimestre, compensando il calo di margine di interesse e commissioni. Confermati i target per il 2025. Ai soci distribuiti oltre 9,5 miliardi nel 2025, metà dei quali sotto forma di cedola. Cauta la Borsa

Unicredit ha chiuso il terzo trimestre del 2025 con risultati straordinari, superando le aspettative degli analisti e segnando un nuovo record per la banca. Con un utile netto di 2,6 miliardi di euro nel trimestre e 8,7 miliardi nei primi nove mesi (+13% rispetto al 2024), il gruppo guidato da Andrea Orcel si conferma tra i leader del settore bancario europeo. Ma quali sono i punti di forza di questi risultati e quali gli aspetti che richiedono attenzione?

Un anno di successi

Unicredit ha registrato numeri impressionanti. I ricavi netti del trimestre sono cresciuti dello 0,3% a 6,17 miliardi di euro, grazie soprattutto al boom del trading (+125%) e al contributo del settore assicurativo (88 milioni di euro). Anche i costi sono stati tenuti sotto controllo, scendendo dello 0,1% a 2,29 miliardi, nonostante gli investimenti per espandere il business, come l’acquisizione di Vodeno e Alpha Bank Romania. Questo ha permesso alla banca di mantenere un rapporto costi/ricavi tra i più bassi del settore (36,8%). Il Return on Tangible Equity (Rote), un indicatore della redditività, si è attestato al 19,1% nel trimestre e al 21,7% nei nove mesi, segno di una gestione efficiente. Inoltre, la solidità finanziaria è confermata dal Cet1 ratio al 14,8%, ben sopra il livello minimo richiesto, nonostante l’impatto dell’investimento in Commerzbank.

Premi per gli azionisti

Unicredit ha deciso di ricompensare generosamente i propri soci. Per il 2025, la banca prevede di distribuire almeno 9,5 miliardi di euro, di cui 4,75 miliardi sotto forma di dividendi. A novembre 2025, gli azionisti riceveranno un acconto dividendo di 2,2 miliardi (1,43 euro per azione), mentre un programma di riacquisto di azioni da 1,8 miliardi partirà entro ottobre. Questi numeri riflettono la fiducia della banca nella sua capacità di generare profitti e restituire valore agli investitori.

Le parole di Orcel

Il ceo Andrea Orcel ha definito il 2025 come “il migliore anno di sempre” per Unicredit, con una guidance confermata di un utile netto di circa 10,5 miliardi. Il manager ha sottolineato la disciplina nella strategia della banca, che sta puntando su una crescita sostenibile e sull’espansione in 13 paesi, con l’Italia che rappresenta il 44% del business. Questo mix geografico diversificato aiuta Unicredit a ridurre i rischi legati a eventuali shock economici, come possibili misure fiscali in Italia. “Siamo una banca diversificata e resiliente, capace di assorbire gli shock”, ha dichiarato, commentando le discussioni in corso sul contributo del settore bancario alla manovra finanziaria italiana.

Aspetti critici

Nonostante i risultati positivi, ci sono alcuni punti che meritano attenzione. In borsa, il titolo UniCredit ha aperto in calo del 2,43% dopo i risultati, suggerendo una certa cautela tra gli investitori. Questo potrebbe essere dovuto a due fattori principali. Anzitutto il calo di margine di interesse e commissioni: I ricavi da interessi (-2,7%) e commissioni (-3,9%): sono diminuiti rispetto all’anno scorso. Il forte contributo del trading, che ha trainato i ricavi, è una voce volatile e meno prevedibile, il che potrebbe preoccupare chi cerca stabilità. Il secondo aspetto è relativo all’aumento delle rettifiche su crediti. Gli accantonamenti per crediti problematici sono cresciuti del 3,8% rispetto al trimestre precedente, arrivando a 113 milioni. Anche se il costo del rischio rimane basso (10 punti base), questo dato indica una leggera crescita dei crediti deteriorati netti (+1,1%), un aspetto da monitorare.

Gli analisti, come quelli di Banca Akros e Intermonte, hanno accolto i risultati con giudizi “neutrali”. Pur riconoscendo i numeri migliori delle attese, sottolineano che il successo è stato trainato da voci straordinarie (come il trading) e da accantonamenti più bassi, che potrebbero non essere sostenibili nel lungo termine.

Prospettive

Unicredit guarda al futuro con ottimismo. La banca punta a un utile netto superiore a 11 miliardi entro il 2027, con un Rote sopra il 20% e una crescita a doppia cifra per utili e dividendi per azione. La strategia include investimenti mirati, come il consolidamento di Commerzbank e l’internalizzazione del ramo assicurativo in Italia, per rafforzare la presenza internazionale e la stabilità dei profitti.

Unicredit sta vivendo un momento d’oro, con utili record e una generosa remunerazione per gli azionisti. La gestione di Orcel sembra aver trovato la formula giusta per crescere in un settore competitivo, mantenendo una solida base finanziaria. Tuttavia, il calo di alcune voci di ricavo e l’aumento delle rettifiche su crediti invitano a una certa prudenza. Per i non esperti, il messaggio è chiaro: Unicredit è una banca in salute, ma è importante tenere d’occhio l’evoluzione del mercato e le scelte strategiche per capire se questi risultati saranno sostenibili nel tempo.