Agricoltura, Bongioanni "in arrivo 43 milioni da Arpea"

Arpea, l'organismo pagatore della Regione Piemonte per il mondo agricolo, ha iniziato in anticipo rispetto agli anni precedenti i pagamenti degli anticipi della Politica agricola comune, che si concluderanno il 30 novembre 2025. Sono in arrivo, con la prima tranche, 43 milioni di euro destinati a 10.000 aziende piemontesi quale sostegno al reddito agricolo assicurato dal Feaga, il cosiddetto "Primo pilastro" Pac. Lo ha comunicato l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: "Ad appena una settimana dalla firma a Roma, il nuovo accordo nazionale Agea-Arpea dà già il suo primo frutto concreto. Sono 43 milioni di euro che, grazie al nuovo coordinamento che accelera e razionalizza la collaborazione, tramite Arpea entrano a tempo di record e in anticipo rispetto agli anni passati nelle casse di 10.000 aziende agricole piemontesi sotto forma di aiuti diretti, un sostegno prezioso che va a impattare sul reddito dei nostri agricoltori. Un sollievo per le casse dei nostri imprenditori agricoli, superando lungaggini burocratiche, recuperando ritardi del passato e avviando un circuito virtuoso in cui il Piemonte è oggi, assieme al Veneto, la Regione pilota in Italia". Il cronoprogramma dell'Agenzia prevede per le prossime settimane un'altra tranche di pagamenti che vanno ad erogare un ammontare fino al 70% dell'importo ammissibile per i pagamenti diretti. Dal primo dicembre inizierà il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2026. In totale Arpea erogherà entro il 30 giugno 2026 l'importante somma di circa 185 milioni di euro.