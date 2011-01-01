Sace, al via roadshow in tutta Italia per sostenere le imprese

Prenderà il via a Milano il prossimo 29 ottobre 'Energie per il futuro dell'export', il roadshow itinerante di Sace dedicato al dialogo e all'ascolto delle imprese italiane. Il percorso si svilupperà in sette tappe - da Milano a Bari, passando per Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Roma - nelle sedi territoriali di Sace. Obiettivo del roadshow, spiega una nota, sarà di raccogliere i nuovi bisogni delle imprese italiane, anche alla luce del contesto economico in continua evoluzione, "per poter poi scrivere insieme le strategie e gli strumenti Sace del prossimo futuro per valorizzare al massimo il potenziale di crescita dell'export, con una attenzione particolare alle principali filiere, distretti e settori strategici del Made in Italy". "Ascoltare il territorio è essenziale per comprendere sfide, opportunità e rafforzare gli strumenti che diano ulteriore energia al futuro delle imprese e al nostro export, in linea con la missione istituzionale di Sace e con il mandato della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'economia e delle finanze - ha dichiarato l'amministratore delegato di Sace Michele Pignotti -. 'Energie per il futuro dell'export' nasce proprio con questo obiettivo: favorire la creazione di una cultura condivisa tra Sace ed imprese per migliorare costantemente il nostro modello di servizio e il nostro portafoglio di soluzioni a sostegno della competitività".