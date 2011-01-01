POLITICHE DEL LAVORO

Incassa l'esodo e si autoassume, bufera sul segretario Fim-Cisl

Cutrì, dipendente dell'ex Tyco, ha accettato il contributo volontario per il licenziamento, trovando però subito un nuovo lavoro: presso il sindacato che guida, facendosi inquadrare come dipendente amministrativo. Gli ex colleghi: "Ha pensato solo a sé"

Una grossa tegola rischia di far crollare la già tutt’altro che granitica credibilità del mondo sindacale torinese. Rocco Cutrì, segretario generale della Fim-Cisl Torino e Canavese ed ex dipendente della Tyco (oggi Te Connectivity) di Collegno, è accusato di aver sfruttato la chiusura dell’azienda per un vantaggio personale. Secondo le denunce, Cutrì, in distacco sindacale ai sensi della legge 300/1970, avrebbe incassato l’incentivo all’esodo previsto per i lavoratori colpiti dalla cessazione delle attività, per poi “autoassumersi” nella struttura sindacale, garantendosi così una continuità lavorativa e reddituale. Un comportamento definito “moralmente inaccettabile” dagli altri lavoratori, che mina i principi di solidarietà e di tutela, di norma alla base del ruolo sindacale.

La crisi Tyco

La Tyco di Collegno, stabilimento specializzato in connettori elettrici per elettrodomestici e automotive, ha annunciato a novembre 2023 la chiusura definitiva entro settembre 2025, con la produzione trasferita in Cina e Stati Uniti. Circa 220 lavoratori – operai e impiegati, molti padri e madri di famiglia – sono finiti in cassa integrazione straordinaria, con incentivi all’esodo per chi accettava di lasciare l’azienda. Un accordo siglato a marzo 2024 al Ministero del Lavoro prometteva 18 mesi di ammortizzatori sociali, formazione e ricollocazione. Tuttavia, la reindustrializzazione del sito è fallita: a giugno 2025, Te Connectivity ha confermato la chiusura, lasciando 144 lavoratori senza prospettive. “Nonostante le promesse di supporto del sindacato, molti di noi non sono stati ricollocati”, lamentano gli ex dipendenti.

L’incentivo all’esodo e l’autoassunzione

Rocco Cutrì, 55 anni, calabrese di Cittanova e torinese d’adozione, è segretario della Fim Cisl Torino-Canavese dal 2023, riconfermato a febbraio 2025 con 87 voti su 102. In distacco sindacale, non svolgeva mansioni produttive in Tyco, ma manteneva un rapporto formale con l’azienda. Secondo i lavoratori, ha incassato l’incentivo all’esodo, equiparando la propria posizione a quella dei colleghi “realmente colpiti” dalla chiusura, per poi assicurarsi un posto stabile nella Fim.

Una lobby calabrese nella Cisl

Le accuse si inseriscono in un contesto più ampio, che vede una presunta “lobby calabrese” radicata nella Cisl. Una filiera che parte dal vertice nazionale con Luigi Sbarra, originario di Pazzano (Reggio Calabria), ex segretario generale Cisl fino al 2025 e oggi sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, nominato dalla premier Giorgia Meloni. A Torino, questa influenza si riflette con Domenico Lo Bianco, calabrese, segretario generale della Cisl Torino-Canavese dal 2013 al 2025, prima di cedere il testimone a Giuseppe Filippone. Ombre decisamente più pesanti emergono con Domenico Ceravolo, ex delegato Filca-Cisl, arrestato a settembre 2024 nell’inchiesta “Factotum” della Dda di Torino per associazione mafiosa. Considerato il “braccio operativo” del boss ‘ndranghetista Francesco D’Onofrio, Ceravolo avrebbe favorito assunzioni e tesseramenti per i clan, con i vertici Cisl accusati dagli inquirenti di essere consapevoli della sua contiguità criminale. La Cisl si è costituita parte civile, ma il caso alimenta sospetti su un “sistema” che intreccia sindacato e influenze opache.

La delusione dei lavoratori

Mentre i 220 ex Tyco affrontano un futuro incerto, con la cassa integrazione prorogata fino all’estate 2025 ma scarse prospettive di reinserimento, la vicenda Cutrì erode la fiducia in un’istituzione chiave per i diritti dei lavoratori. La Fim Cisl, con il suo slogan “Rappresentare il lavoro: tecnologia, organizzazione e tutele”, è chiamata a rispondere su trasparenza e democrazia interna. Per gli ex Tyco, la ferita è profonda: “Chi doveva proteggerci ha pensato solo a sé”. La vicenda, ancora priva di riscontri giudiziari, promette di alimentare il dibattito sul ruolo dei sindacati in un mercato del lavoro sempre più fragile. Più che fare gli interessi dei lavoratori, Cutrì ha fatto gli interessi di un lavoratore: sè stesso.