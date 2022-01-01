Aran, chiudere presto rinnovo contratto Enti Locali

Si lavora sulla stretta per il rinnovo del contratto degli enti locali. Nella riunione di oggi l'Aran ha presentato ai sindacati rappresentativi il quadro complessivo delle risorse finanziarie disponibili per i due cicli contrattuali 2022-2024 e 2025-2027, sottolineando la valenza strategica di una firma ravvicinata o contestuale dei due rinnovi. Secondo l'Aran la conclusione ravvicinata dei due rinnovi contrattuali gli aumenti medi mensili, su tredici mensilità, ammonterebbero a 232,08 euro dal 2026; 277,13 euro dal 2027. Gli incrementi derivano dalla combinazione dei due trienni contrattuali: 141,97 euro medi per il triennio 2022-2024; da 90,11 a 135,16 euro medi per il triennio 2025-2027. Rilevante anche il capitolo arretrati, che raggiungerebbero in media 2.195,39 euro per ciascun dipendente. La prossima riunione, ha spiegato il presidente Naddeo, è prevista per il 3 novembre.