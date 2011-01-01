Pd, sulla legge "Cresci Piemonte" giunta rispetti i tempi

"Accogliamo con favore le posizioni di apertura nei confronti del disegno di legge 94 'Cresci Piemonte' di Anci, Ali, Uncem audite in commissione a Palazzo Lascaris. Si coglie però una preoccupazione in merito ai tempi previsti nella norma: serve intervenire anche sulle procedure e sulle dotazioni organiche degli uffici". Lo spiegano in una nota Nadia Conticelli vicepresidente Pd II commissione Consiglio regionale, Fabio Isnardi, consigliere regionale PD e Daniele Valle consigliere regionale PD. "Bene che ci sia particolare attenzione ai piccoli comuni piemontesi al di sotto dei cinquemila abitanti in forma singola. Ci sia anche per le Unioni che hanno intrapreso il difficile, ma importante, percorso verso lo svolgimento in forma associata della funzione urbanistica, che prevede la redazione di un Piano Regolatore Intercomunale - rimarcano -. La velocizzazione dei tempi di realizzazione dei progetti sia dunque coniugata alla possibilità di sperimentare norme più snelle per modificare i Piani regolatori. La richiesta non riguarda solo Torino o i grandi centri, ma, come ha sottolineato Uncem, è ancora più importante per i piccoli centri, che hanno poche risorse umane e economiche per seguire iter lunghi e complessi". "Rinnoviamo perciò la nostra disponibilità a condividere un percorso di arricchimento del Cresci Piemonte", concludono.