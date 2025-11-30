ECONOMIA DOMESTICA

La Granda battaglia sull'acqua. "Pubblica ma con quali soldi?"

Iren è pronta a farsi da parte, ma solo se Cogesi, consorzio in ritardo cronico, versa gli 82 milioni dovuti per subentrare nella gestione idrica del Cuneese. Senza denaro, niente passaggio. Dal Fabbro: "Per me vale la legge e parla chiaro"

“Per me vale la legge e parla chiaro. Se chi vorrebbe subentrare ha i soldi per pagare, noi facciamo un passo indietro”. Con queste parole, pronunciate con fermezza, Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren, traccia la linea nella complessa vicenda che vede la multiutility, tramite la controllata Egea, opposta al consorzio Cogesi per la gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Cuneo. Una partita che intreccia diritto, finanza e responsabilità sociale, con al centro un unico faro, come sottolinea lo stesso Dal Fabbro: “La stella polare sono i cittadini”.

Una transizione complicata

La querelle ruota attorno al passaggio del servizio idrico da Egea, che gestisce la rete albese, a Cogesi, consorzio pubblico che aspira a diventare gestore unico di un sistema vasto e complesso: 10mila chilometri di acquedotti, 3mila di reti fognarie, 800 impianti di depurazione e oltre 150mila metri cubi di serbatoi, sparsi nei 250 Comuni cuneesi. Per subentrare, Cogesi deve versare a Egea il cosiddetto “valore residuo” – il rimborso degli investimenti non ancora ammortizzati – quantificato a dicembre 2023 in 69,6 milioni di euro, anche se Egea lo rivaluta oggi a 82 milioni, includendo interventi recenti. La scadenza? Il 30 novembre 2025, termine fissato dall’Autorità d’ambito Egato 4, dopo una proroga che ha già acceso scintille.

Troppi ritardi

Dal Fabbro sbotta: “Hanno chiesto diverse volte un ritardo nei pagamenti, non una, non due. Ci attendiamo che questa scadenza venga rispettata. Se non sarà così, ci muoveremo come la legge ci permette”. Parole che non lasciano margini di interpretazione sulla linea di Iren, che si dice pronta a cedere il passo, a patto che Cogesi dimostri di avere i fondi non solo per il valore residuo, ma anche per i 200 milioni di euro di investimenti necessari a garantire la qualità del servizio. “Se chi subentra ha i denari, siete benvenuti. Altrimenti, questo non deve ricadere sulla testa dei cittadini”, insiste il presidente.

Acqua pubblica senza soldi

La vicenda affonda le radici nel referendum del 2011, quando gli italiani sancirono la gestione pubblica dell’acqua. Cogesi, nato nel 2012 tra gestori pubblici, ha preso il via nel 2019, quando l’allora Ato4 gli ha affidato la gestione idrica, partendo da Comuni serviti da realtà interamente pubbliche come Acda, Calso e Infernotto Acque. Il consorzio ha già assorbito gestori minori, come Alpi Acque, rilevata per 3,3 milioni di euro senza intoppi. Ma con Egea, colosso della rete albese, la storia è diversa. La dimensione dell’operazione e le difficoltà finanziarie di Cogesi, che ha chiesto più volte rinvii per il pagamento, hanno trasformato il passaggio in un braccio di ferro.

Contenzioso al Tar

Sul piano legale, la tensione è palpabile. Egea ha fatto ricorso al Tar Piemonte contro la delibera di Egato 4 del luglio 2024, che ha concesso a Cogesi la proroga fino a novembre 2025. L’azienda contesta non solo il rinvio, ritenendo il termine già scaduto, ma anche l’importo del valore residuo, chiedendo 82 milioni per includere investimenti del 2024 e 2025. Il Tar ha respinto la richiesta di sospensione cautelare, giudicando che il mancato pagamento immediato non costituisca un danno irreparabile per Egea. Ma il giudizio di merito, fissato per il 26 maggio 2026, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Nel frattempo, Cogesi ha messo a punto un piano finanziario per coprire i 69,6 milioni: 20 milioni già depositati su un conto vincolato, 16 garantiti da Sisi tramite conguagli e un finanziamento con Cr Asti, 14 da Alac e il resto tramite il partner bancario Iccrea. Un piano ambizioso, ma che finora ha vacillato di fronte alle scadenze, alimentando i dubbi di Iren sulla solidità del consorzio.

Dal Fabbro, però, tiene il punto sulla responsabilità sociale: “Siamo stati molto tolleranti. Non abbiamo strillato sulla stampa, ma contano le teste dei cittadini e la qualità dei servizi”. Iren, con Egea, si vanta di aver evitato “macelleria sociale”, mantenendo alta la qualità del servizio senza sacrificare posti di lavoro. “Vogliamo investire, se ce lo permettono. Ma se c’è qualcuno più bravo di noi, è benvenuto”, aggiunge il presidente, lasciando aperta la porta a Cogesi, ma con una condizione chiara: rispettare gli impegni.

Tempesta d’acqua

La gestione idrica cuneese è una sfida titanica. Un territorio vasto, con una densità abitativa bassa, richiede investimenti ingenti per mantenere e ammodernare reti e impianti, mentre i ricavi da tariffe restano limitati. La transizione verso un gestore pubblico come Cogesi è un passo verso il rispetto del referendum del 2011, ma il percorso è irto di ostacoli. La scadenza di novembre 2025 sarà un banco di prova decisivo: se Cogesi non pagherà, Iren è pronta ad agire per vie legali.

Nel frattempo, il contenzioso al Tar tiene tutti col fiato sospeso. In questa partita, come sottolinea Dal Fabbro, il vero arbitro è il cittadino. La qualità del servizio idrico, essenziale per la vita quotidiana, non può essere sacrificata sull’altare di dispute ideologiche. Iren si dice pronta a fare un passo indietro, ma non a scapito della collettività. Cogesi, dal canto suo, deve dimostrare di essere all’altezza di una sfida che non è solo finanziaria, ma anche etica e sociale. La palla, ora, è nel campo del consorzio. E il tempo stringe.