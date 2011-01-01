GRANA PADANA

Vannacci se ne impippa della Lega: "Avanti più determinato di prima"

Il giorno dopo il Consiglio federale che ha chiesto di frenare i suoi "Team", il generale tira dritto: nessun arretramento di una rete che conta già 170 comitati. Salvini sotto schiaffo e il fronte del Nord pieno di cacasotto. Partito in coma irreversibile

Non arretra di un millimetro il generale Roberto Vannacci. Dopo il Consiglio federale della Lega, riunitosi ieri nella sede storica di via Bellerio, dove più d’uno aveva sollevato dubbi sull’attività dei suoi “Team” legati all’associazione Mondo al Contrario, l’ex parà nonché vicesegretario del partito, tira dritto: “L’azione e l’impegno dei team va avanti senza esitazione, come prima e più di prima”, scandisce. E aggiunge, con tono che sa di sfida: “Da tempo diffido delle affermazioni di una certa stampa”.

Il messaggio è chiaro: nessun passo indietro, nessuna sospensione, nessun ripensamento. Nonostante il Federale – il primo nel quartier generale e in presenza dopo oltre un anno di riunioni romane – avesse affrontato proprio la questione del “vannaccismo”, arrivando a ribadire che “sono benvenute tutte le realtà e le associazioni che possono affiancare la Lega, a patto che non diventino soggetti politici alternativi”, il generale non sembra intenzionato a farsi imbrigliare.

I “Team” del Mondo al Contrario

Nelle sue dichiarazioni di queste ultime ore alle agenzie, l’eurodeputato leghista rivendica la natura culturale e non politica del movimento che porta il titolo del suo libro: “L’Associazione Movimento Il Mondo al Contrario è, per statuto, un gruppo di persone che, senza finalità di lucro, si è riunito per raggiungere uno scopo comune: promuovere e diffondere in tutta Italia e in Europa i punti delineati nel mio libro”.

Un progetto che – assicura – cresce a ritmi serrati: “Oggi contiamo 170 team, attivi con iniziative e eventi sui territori. Puntiamo ad arrivare a 200 entro fine anno”. Non solo: “Se membri dell’associazione vorranno candidarsi alle prossime elezioni, potranno farlo. È nella loro legittimità di cittadini italiani. E poiché i principi espressi nel mio libro sono in gran parte sovrapponibili a quelli della Lega, mi auguro che lo facciano proprio con la Lega”. Tradotto: nessuna intenzione di costruire un partito parallelo, ma nemmeno di rinunciare alla propria rete, che in molti nella Lega vedono ormai come una struttura organizzata e radicata, pronta a mobilitarsi in autonomia. E magari spolpare il partito.

Il federale senza il generale

Alla riunione di ieri, convocata per tirare le somme dopo i deludenti risultati elettorali in Toscana e per ricompattare il partito, Vannacci non c’era. Né in presenza, né collegato da Bruxelles. “Uccel di bosco”, raccontano da via Bellerio. A collegarsi, brevemente, solo Luca Zaia, il governatore del Veneto che continua a sognare una Lega “bavarese”, sul modello Csu/Cdu.

Erano presenti quasi tutti i big del partito, con l’eccezione di Massimiliano Fedriga, a quanto pare in vacanza a New York, e Giancarlo Giorgetti, “provvidenzialmente” alle prese con la manovra. Per il resto i soliti: Lorenzo Fontana, Roberto Calderoli, Attilio Fontana, Claudio Durigon e i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. Proprio quest’ultimo, segretario della Lega Lombarda, ha ribadito il mandato “a non mollare” sulla Lombardia, mentre Salvini ha minimizzato: “Altro che resa dei conti, quelli pubblici sono gli unici conti a cui io e tutta la Lega stiamo lavorando”.

Eppure, tra le righe, la tensione resta palpabile. “I Team Vannacci non possono diventare un soggetto politico alternativo alla Lega”, è stato ripetuto con forza a partire da Molinari che vede nel suo Piemonte spuntare come funghi le associazioni vannacciane. Il paragone più evocato dai leghisti “di lungo corso” è quello con Flavio Tosi e il suo “Faro”: allora finì con l’espulsione dell’ex sindaco di Verona.

La linea Salvini: rappattumare

Il segretario ha tentato di tenere unito il partito, rilanciando i temi “identitari” – sicurezza, immigrazione, islam radicale – e annunciando per il 14 febbraio una grande manifestazione nazionale per “rilanciare l’identità leghista”. Ma la sostanza resta immutata: la Lega è attraversata da due correnti sempre più distanti. Da un lato i “nordisti”, che chiedono di tornare alle radici territoriali e federaliste; dall’altro i “vannacciani”, attratti dal profilo nazionale e muscolare del generale. A mediare, per ora, Salvini, che in chiusura di Consiglio ha cercato di smorzare i toni: “Tutte le componenti del partito sono fondamentali”.

“Vado avanti più determinato di prima”

Mentre a via Bellerio si cercava di mettere ordine nel caos interno, da Bruxelles Vannacci faceva sapere di non essere “assolutamente preoccupato”: “Non mi fido di certa stampa, non ho ancora sentito Salvini perché è all’estero, ma vado avanti più determinato e con più entusiasmo di prima”. E così, mentre nel Carroccio si discute di modelli tedeschi, alleanze e territori da difendere, il generale continua a marciare per conto suo, con i suoi 170 (e presto 200) “team” sparsi in tutta Italia. Per qualcuno è il segno della forza di un movimento capace di parlare alla base. Per altri, l’avvisaglia di una scissione che prima o poi arriverà. Ma intanto Vannacci ha già deciso: andare avanti, come prima e più di prima. Perché lui, in fondo, “se ne frega”.