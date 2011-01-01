Chiorino, made in Italy ricchezza del Piemonte e del Paese

La vicepresidente della Regione Piemonte e assessora all'Istruzione, merito e formazione Elena Chiorino ha partecipato alla 'Conferenza nazionale dei Produttori Italiani', dal titolo 'Made in Italy, interamente italiano: quale politica industriale", ospitata nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati. "Il made in Italy non è soltanto un marchio economico, ma un'identità culturale che racchiude la nostra storia, le nostre competenze e la capacità unica degli italiani di trasformare la bellezza in valore economico", ha spiegato la vicepresidente che ha ribadito come il Piemonte, Regione con una forte vocazione manifatturiera, rappresenti "un esempio concreto di filiere integrate che spaziano dall'agroalimentare alla meccanica, dal tessile all'orafo, fino alla cultura e al turismo. Un modello che unisce tradizione e innovazione, ricerca e formazione, confermando che l'Italia resta una delle più grandi potenze industriali del mondo proprio grazie al suo saper fare". "Trasmettere ai giovani l'orgoglio di appartenere a una nazione che ha saputo diventare grande grazie alla cultura del lavoro e alla competenza è il nostro dovere dell'anima - ha spiegato ancora -. Per questo in Piemonte stiamo portando i bambini e i ragazzi dentro le fabbriche e i laboratori artigiani: perché vedano da vicino che l'impresa italiana non è un luogo buio e fumoso, ma uno spazio di innovazione, passione e futuro." Durante il suo intervento Chiorino ha richiamato l'importanza dell'azione del governo "che sostiene concretamente una politica industriale nazionale, il tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese, di artigiani e i professionisti che costituiscono la spina dorsale economica del Paese", ha concluso.