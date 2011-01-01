Prete patteggia dopo sesso con minore, ora processo canonico

Affronterà anche un processo canonico un sacerdote cuneese, don Carlo Occelli, dopo avere patteggiato davanti alla giustizia la pena di un anno e otto mesi per abuso sessuale su minorenne. Il prete, oggi 50enne, è stato parroco fino a un mese fa nella parrocchia del Cuore Immacolato a Cuneo. La vicenda per cui è stato denunciato riguarda una relazione da lui intrecciata con una parrocchiana che non aveva ancora compiuto i 16 anni, cioè l'età legale per il consenso nel caso di insegnanti ed educatori. La relazione con la ragazza, frequentatrice dell'oratorio, sarebbe durata anni. Don Occelli, noto con il soprannome di "don Ocio", è stato uno dei sacerdoti più attivi nella pastorale giovanile, anche su Youtube. A settembre aveva comunicato la rinuncia all'incarico ed è stato destinato a un'attività in ambito caritativo fuori dalla diocesi di Cuneo-Fossano. Ora è la stessa diocesi a comunicare che il vescovo ha "subito adottato le procedure canoniche previste non appena informato dei fatti e del procedimento penale in corso". L'indagine è stata trasmessa al dicastero competente della Santa Sede e ha condotto all'avvio di un processo canonico, ancora in corso, di cui ora si attende l'esito.