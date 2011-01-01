Condannata per falso ex sindaca nel Vercellese

E' stata condannata a un anno e due mesi l'ex sindaca di San Germano (Vercelli), Michela Rosetta, che era stata coinvolta nell'inchiesta sui pacchi alimentari distribuiti in paese durante la pandemia. L'accusa iniziale per lei, finita poi ai domiciliari, e per alcuni collaboratori, era di avere negato aiuti alimentari per l'emergenza Covid a stranieri in difficoltà e anziani non autosufficienti, e di averli invece riservati a famiglie benestanti del paese. Rosetta è stata assolta oggi in tribunale a Vercelli dalle accuse più gravi, tra cui peculato. La motivazione è perché "il fatto non sussiste". Mentre la condanna letta dal giudice riguarda solo il falso, per vicende legate all'acquisto di mascherine e all'abbattimento di un edificio vincolato dalla Soprintendenza. L'ex sindaca era stata l'unica a scegliere il rito ordinario, mentre gli altri rinviati a giudizio avevano optato per l'abbreviato. Il pm, nel luglio scorso, aveva chiesto per Rosetta quattro anni e due mesi.