POLITICA & SANITÀ

"Comportamento antisindacale". L'assessore fa la fine di Schael

Un incontro fissato da Riboldi con una sola sigla a insaputa delle altre, scatena la reazione dei sindacati degli infermieri. Nella lettera al presidente Cirio denunciano "improprie interferenze" e si chiede "piena trasparenza". Riunione annullata - DOCUMENTI

Chi di sindacato ferisce, di sindacato perisce. Il proverbio, modificato con buona dose di sarcasmo, è fin troppo facile davanti a quel che sta capitando tra i rappresentanti dei lavoratori e l’assessore alla Sanità del Piemonte. Decisamente più serie le accuse che ben cinque sindacati degli infermieri e del resto del personale del comparto muovono o sono pronti a farlo nei confronti di Federico Riboldi. Tra queste, certo la non meno pesante, quella di “comportamento potenzialmente antisindacale”. La stessa accusa per cui, dopo il pronunciamento del Tribunale, lo stesso assessore un paio di mesi fa aveva licenziato l’allora commissario della Città della Salute Thomas Schael.

Ma come si arriva a questo livello di tensione esplicitato da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fp, Nursind e Fials in una lettera inviata oltre che allo stesso assessore anche al presidente della Regione Alberto Cirio e al direttore della Sanità Antonino Sottile nella quale non si escludono azioni legali?

La svestizione dei camici

Casus belli è la vicenda del tempo necessario per indossare l’abbigliamento da lavoro e quello per la svestizione di cui i sindacati richiedono il riconoscimento economico con una vertenza aperta con l’Asl To4, come abbiamo scritto un po’ di giorni fa. Un confronto non facile che a un certo punto, come denunciano le cinque sigle, prende una strada diversa, non certo consueta e di dubbia legittimità.

“La questione ha natura prettamente tecnica e giuridico-contabile, e come tale dovrebbe pertanto essere gestita nell’ambito delle competenze proprie della Direzione della Sanità regionale e della Ragioneria della Regione Piemonte, al fine di garantire uniformità interpretativa, correttezza amministrativa e tutela dei lavoratori coinvolti”, ricordano i sindacati. E non è una premessa di maniera. Perché ieri succede qualcosa che porta alla durissima reazione dei sindacati. Scoprono che un’altra sigla, il Nursing Up ha concordato un incontro con l’assessore a loro insaputa.

Interferenze improprie

“Ci risulta – si legge nella lettera – che siano in corso improprie interferenze (incontro programmato in data odierna con una singola sigla sindacale) nella gestione di tale materia, con il rischio concreto di alterare l’equilibrio delle relazioni sindacali e di impedire il regolare confronto tecnico tra le parti che, in prima istanza ed in sede aziendale sono state esplicitamente invitate ad assumere un comportamento di responsabilità, vista la gravità della questione”.

Interferenze, ovviamente riferite a Riboldi, che fanno dire ai sindacati come “tale atteggiamento, se confermato, configurerebbe un comportamento potenzialmente antisindacale ai sensi dell’art. 28 della Legge 300/1970”. Lo stesso articolo invocato all’epoca dal sindacato dei medici Cimo nei confronti del commissario della Città della Salute e poi citato nella delibera con cui gli era stato dato il benservito, peraltro ampiamente anticipato dall’assessore.

Un boomerang e la marcia indietro

Oggi quei fatti sembrano un boomerang sulla nuca di Riboldi. Nella comunicazione indirizzata anche al governatore viene chiesto che “la vertenza venga affrontata in un quadro i piena trasparenza e correttezza istituzionale”, lasciano intendere che ciò non sarebbe avvenuto con quell’appuntamento scoperto per caso.

Incontro che, poi, non ci sarà. “Ho provveduto a annullare l’appuntamento richiesto, poiché non intendo lasciare spazio a dubbi sulla fiducia e il rispetto dell’autonomia delle aziende che confermo, per l’Asl To4 e per tutte le omologhe piemontesi”, scrive l’assessore nella risposta che rapidamente invia ai sindacati. Prima, sempre nella sua lettera, Riboldi spiega che “il sindacato Nursing Up ha richiesto un appuntamento, come a prassi. Tale ipotetico incontro – prosegue l’assessore – come tutti quelli precedentemente concessi rientra nell’ordinaria attività di ascolto dell’assessorato”. Forse è un caso, ma sulla pagina di questo sindacato era comparso un post in cui si annunciava la vittoria nella vertenza con l’Asl diretta da Luigi Vercellino e l’invito ai lavoratori a unirsi nella battaglia.

Al grattacielo parlano di un assessore non poco contrariato dalla presa di posizione dei sindacati, eccetto quello con cui avrebbe dovuto incontrarsi. “Il solo sospetto che l’assessorato possa agire con parzialità è squalificante e non risponde alla realtà dei fatti – scrive ancora Riboldi – e all’atteggiamento da me tenuto in questi 18 mesi”. Insomma, tutto legittimo, tutto nel rispetto delle regole e alla luce del sole. Ma l’incontro lo ha annullato.