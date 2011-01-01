Torino: uomo ucciso a coltellate nella notte

Questa notte, intorno all’1.30, un uomo di 39 anni, residente a Collegno, in provincia di Torino, è stato ucciso a seguito di un’aggressione avvenuta in via Sabotino, all’angolo con corso Francia. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita con diversi fendenti da uno sconosciuto armato di arma da taglio.A dare l’allarme è stata una passante che ha immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i Carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.L’aggressore, descritto come un uomo incappucciato, si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Le indagini sono affidate ai Carabinieri delle Compagnie di Collegno e Rivoli, con il supporto del Nucleo Investigativo di Torino.