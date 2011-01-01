Bardonecchia, per il forte di Bramafam una stagione record

La stagione da record del Forte Bramafam, a Bardonecchia (Torino), sta per concludersi, con le ultime due giornate di apertura previste il 26 ottobre e il 2 novembre. La fortificazione di fine Ottocento della Val di Susa quest'anno ha registrato intanto circa 6.000 visitatori con un incremento del 7% delle presenze rispetto al 2024. Interamente recuperato e gestito da volontari, il museo si sostiene esclusivamente con gli introiti delle visite e non è un museo deposito, ma un luogo dove i materiali esposti coinvolgono il visitatore, raccontando la loro storia. Attualmente il museo conta 39 sale contenenti numerosi materiali fra cui 180 manichini che indossano uniformi originali, 74 artiglierie di diverse epoche e oltre duemila reperti storici. Elementi che rendono il Forte capace di raccontare la storia militare d'Italia dal 1890 al 1945.