ECONOMIA DOMESTICA

Stop al motore endotermico entro il 2035. A rischio 70mila posti di lavoro in Italia

Uliano, della Fim-Cisl, dalla parte di Filosa. Necessario cambiare il regolamento europeo sulla decarbonizzazione del settore automotive e pensare una transizione sostenibile. Intanto Francia e Spagna difendono gli attuali piani dell'Unione europea

Lo aveva già detto lunedì uscendo dal Centro Stile di via Plava a Torino dopo l’incontro con l’amministratore delegato del gruppo Stellantis, Antonio Filosa, e lo ha ribadito questa mattina. Ferdinando Uliano, il segretario generale della Fim-Cisl, ha accolto con convinzione l’invito a siglare un’alleanza tra produttori e sindacati per persuadere l’Unione europea a rivedere il regolamento sulle emissioni di anidride carbonica nel comparto automotive.

Solo in Italia si stimano oltre 70mila posti di lavoro a rischio se non verrà modificato il testo che prevede lo stop alla produzione di motori endotermici entro il 2035. “Lo ribadiamo con forza da mesi che non è più possibile mantenere inalterate le attuali limitazioni imposte”, dice Uliano, “se non si interverrà tempestivamente, il settore automotive europeo rischia di essere travolto, con gravi ripercussioni occupazionali e industriali”.

In Europa ci sono paesi come Francia e Spagna che continuano a essere favorevoli al mantenimento dell’attuale quadro normativo. Una posizione che per il segretario della Fim-Cisl è miope e pericolosa perché “ignora completamente gli aspetti di sostenibilità sociale che ogni scelta politica dovrebbe considerare”. Da qui l’appello al mondo della politica che deve introdurre il principio di “neutralità tecnologica, valorizzando tutte le soluzioni motoristiche in grado di contribuire alla decarbonizzazione”, garantendo così tempi e modi del processo di transizione nella produzione di motori alimentati con combustibili meno impattanti sull'ambiente.

Si tratta di una posizione in linea con quanto richiesto da Antonio Filosa durante l’incontro con i segretari nazionali dei sindacati metalmeccanici che si è tenuto lunedì a Torino. L’amministratore delegato di Stellantis ha spiegato che in questo momento è difficoltoso immaginare nuovi investimenti e modelli per gli stabilimenti italiani per via del quadro normativo europeo che non è chiaro e genera incertezza.

“È fondamentale che Stellantis acceleri l'attuazione del piano industriale presentato il 17 dicembre 2024 e, al contempo, rafforzi la propria strategia in Italia con nuovi modelli e ulteriori investimenti”, ha concluso Uliano, che poi ha aggiunto, “Un quadro normativo rivisto consentirebbe la definizione di impegni precisi e concreti, senza ulteriori rinvii. Vista la situazione di difficoltà in termini di volumi produttivi e occupazionali, riteniamo urgente una soluzione in questa direzione”.