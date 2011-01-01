GRANA PADANA

"No a strutture parallele nella Lega". Molinari mette in riga Vannacci

Il capogruppo alla Camera e segretario del partito in Piemonte traccia una linea netta contro i "team" del Generale. E sul flop in Toscana smonta l'alibi dell'ex parà: "Non è vero che alle Europee c'era scritto il suo nome sul simbolo, avrebbe potuto candidarsi"

La Lega cerca di spegnere gli incendi interni dopo il flop toscano, e il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari traccia una linea netta contro i "team Vannacci", che nel suo Piemonte, dove è segretario del partito, stanno spuntando come funghi. In un intervento a Ping Pong su Rai Radio1, Molinari ha mandato un messaggio chiaro al vicesegretario Roberto Vannacci: “È ovvio che ogni cittadino se vuole candidarsi in un partito può farlo. Ma il tema è che se uno è iscritto nella Lega si può candidare nella Lega: i team non possono essere strutture politiche parallele o alternative a quelle del partito. Le liste devono avere la tessera della Lega, non dei team”.

Un monito che arriva dopo il Consiglio federale di martedì scorso, dove il partito ha deciso di ridimensionare l’associazione “Il Mondo al Contrario” a mera attività culturale, vietandone l’uso politico.

Molinari: "I team? Solo cultura"

Molinari ha ribadito la posizione di Matteo Salvini: “I team vanno bene se sono circoli culturali che fanno attività culturali; ma se diventano alternativi alla linea politica della Lega, o fanno attività politica in alternativa alle strutture del partito, non vanno più bene”. Un richiamo all’ordine che punta a ricompattare la Lega attorno alle sue strutture ufficiali, soprattutto in Piemonte, dove i comitati vannacciani stanno crescendo rapidamente, rischiando di creare una rete parallela. “In Piemonte c’è entusiasmo per i valori della Lega, ma le candidature devono passare dal partito”, ha sottolineato Molinari, che guida la segreteria regionale e vede nei team un potenziale problema di disciplina interna.

Il capogruppo non ha risparmiato una stoccata al generale sul caso Toscana, dove la Lega è crollata al 4%: “Non è vero che alle Europee c’era scritto Vannacci sul simbolo. Sulla scheda si poteva mettere la preferenza, ma se Vannacci voleva la preferenza in Toscana poteva candidarsi: gli era stato anche proposto. Quindi è una polemica che non ha senso, mi dispiace che il vicesegretario faccia questa polemica”. Un riferimento alle lamentele di Vannacci, che aveva attribuito il disastro toscano alla mancata valorizzazione del suo nome.

Niente processi, ma freno ai team

Il Consiglio federale di via Bellerio ha evitato la resa dei conti con Vannacci – assente per impegni a Strasburgo – ma ha messo paletti chiari. “L’associazione Il Mondo al Contrario può continuare come realtà culturale, non politica”, hanno deciso i vertici all’unanimità. Salvini, pur ammettendo errori collettivi (“Io per primo”), ha spostato l’attenzione sulla Manovra e su temi come immigrazione e sanità, cercando di ricompattare il partito. Tuttavia, il malcontento serpeggia. Luca Zaia, collegato da remoto, ha rilanciato il suo ruolo in Veneto come baluardo federalista, mentre Attilio Fontana ha chiesto un ritorno alle radici territoriali.

Vannacci non molla: "I miei si candideranno"

Il generale, però, non sembra intenzionato a fare passi indietro. In un’intervista a Realpolitik su Rete4, ha puntualizzato: “Io rimango nella Lega, al momento non c’è alcun partito all’orizzonte”. Sui team – circa 170, con obiettivo 200 entro fine anno – ha aggiunto: “I membri potranno candidarsi alle prossime elezioni, come ogni cittadino. L’associazione promuove i principi del mio libro, senza fini politici o di lucro”. Ma il rischio di sovrapposizioni resta, e Molinari lo sa: “Non possiamo permettere strutture che dicano cose diverse dal partito”.

I big contro il "valore aggiunto"

Il dibattito interno vede i principali esponenti della Lega critici verso l’approccio ideologico del generale. Per Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, “va bene un contributo in più, ma se si perde l’identità territoriale non ci si può meravigliare del calo”. Fontana ha insistito: “La Lega deve essere il partito dei territori”. In Toscana, il consigliere regionale Massimiliano Baldini è stato durissimo: “Caporetto del generale, ha estromesso la classe dirigente. Deve essere congedato”. Molinari, già lo scorso 15 ottobre, aveva avvertito: “La Lega è post-ideologica, prende voti da destra, sinistra e centro. Lanciare un messaggio da una parte sola è un errore”.