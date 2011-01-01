Regioni ribadiscono, contrari a centralizzare fondi coesione

"La Conferenza delle Regioni, riunita oggi, torna a esprimere in modo netto e unitario la contrarierà delle Regioni italiane a ogni ipotesi di centralizzazione dei fondi di coesione, così come proposta dal nuovo Bilancio pluriennale europeo 2028-2034". È quanto si legge in una nota. "La Conferenza propone di intensificare e razionalizzare il raccordo con il governo, promuovendo un coordinamento stabile a livello tecnico e politico, così da garantire un presidio continuo delle fasi negoziali e contribuire alla definizione tempestiva delle posizioni a salvaguardia di un approccio place-based (con focus regionale) della politica di coesione europea anche per il prossimo ciclo, anche mediante una chiara presa di posizione dell'Italia in sede di Consiglio europeo - proseguono - I presidenti delle Regioni, ricordando altresì la posizione già espressa in modo chiaro nell'ambito del Consiglio europeo delle Regioni, richiamano la centralità della programmazione regionale come elemento fondamentale per la costruzione di una nuova politica di coesione attenta allo sviluppo e alla crescita dei territori".