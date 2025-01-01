Fiume Po, nessuna criticità per la disponibilità d'acqua

Nessuna criticità sul fiume Po e "disco verde" per la disponibilità d'acqua su tutto il distretto: così l'Autorità di bacino (AdbPo) conferma il ritorno a condizioni di "normalità" sull'intero territorio durante l'ultimo Osservatorio sugli utilizzi idrici per l'anno 2025. A determinare il quadro positivo una combinazione di fattori: le perturbazioni delle scorse settimane con piogge diffuse al Nord, la ormai limitata richiesta di fabbisogni di irrigazione e l'ingente quantitativo d'acqua invasato nei grandi laghi, tutti superiori alle medie di riferimento. Le portate del Po, è la conclusione dell'Osservatorio, "nonostante siano caratterizzate da un andamento in costante calo (dopo essere state interessate da un incremento verificatosi nell'ultima settimana di settembre)" hanno valori che "si mantengono comunque superiori rispetto alla portata di magra ordinaria". Per i prossimi giorni sono attese condizioni più stabili, con un'ulteriore graduale riduzione dei deflussi che però resteranno su valori superiori alle corrispondenti portate di magra ordinaria. L'Osservatorio tornerà a riunirsi nella primavera 2026, dopo la pausa invernale.