Osapp, nel carcere di Torino la situazione è critica

La situazione nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino è sempre più critica. Lo denuncia l'Osapp, che segnala una serie di episodi di tensione avvenuti lunedì tra aggressioni, possesso illecito di telefoni e produzione artigianale di alcool. Secondo quanto riferito dal sindacato, nella quinta sezione del padiglione B alcuni detenuti sarebbero stati sorpresi durante una diretta sui social. In un'altra sezione, un detenuto straniero è stato trovato in possesso di uno smartphone con caricabatterie; nel tentativo di sottrarlo ai controlli, l'apparecchio sarebbe stato danneggiato ma poi recuperato. Durante ulteriori perquisizioni, un agente della polizia penitenziaria è stato colpito con una testata da un detenuto ed è stato dimesso dal pronto soccorso con due giorni di prognosi. Nel corso dei controlli è stato trovato anche alcool di produzione artigianale. Secondo l'Osapp, dall'inizio dell'anno si sono verificati 27 episodi di violenza con 38 agenti feriti. "La situazione del carcere di Torino risulterebbe ormai estremamente critica e sembrerebbe sfuggire a un controllo efficace - dichiara il segretario generale Leo Beneduci -. In alcune sezioni i detenuti spadroneggerebbero in condizioni di quasi totale anarchia, con comportamenti che ostacolano l'azione della polizia penitenziaria". "È necessario un intervento urgente da parte dei vertici regionali e dipartimentali per ripristinare condizioni di sicurezza e legalità - prosegue -. Il personale è stanco di operare in costante emergenza, tra aggressioni, minacce e carenze organizzative".