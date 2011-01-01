Banca del Piemonte attiva garanzie Fei per sostenere le pmi

Banca del Piemonte conferma il proprio impegno a fianco delle imprese. Grazie alla collaborazione con il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del gruppo Bei), sono state attivate nuove linee di garanzia, sostenute dal programma InvestEU e pensate per facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. L'intervento del Fei, sostenuto da InvestEU, il programma di investimenti dell'Unione europea, ha permesso di attivare tre linee di garanzia per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro, destinate a supportare investimenti in innovazione, transizione digitale, ambientale e sociale, generando un impatto significativo sul tessuto produttivo del Nord-Ovest. "L'operazione è di fondamentale importanza per il rilancio del territorio, con l'obiettivo di promuovere una crescita sostenibile e inclusiva che guardi al futuro con fiducia. Questi strumenti rappresentano un'opportunità concreta per sostenere la transizione digitale, ambientale e sociale, rafforzando le imprese già attive e favorendo la nascita di nuovi progetti" commenta Camillo Venesio, amministratore delegato e direttore generale di Banca del Piemonte. "Sostenere l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, promuovendo i loro investimenti nella doppia transizione digitale e ecologica, è la missione principale del Fei. L'accordo con Banca del Piemonte, sostenuto da InvestEU, va esattamente in questa direzione: le nostre garanzie permetteranno alle imprese del Nord-Ovest di accedere a nuove risorse a condizioni vantaggiose, favorendo investimenti strategici per il loro futuro" spiega Marco Marrone, chief investment officer del Fei.