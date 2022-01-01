Crosetto, sanzioni a Russia irrilevanti se le attuano 30% Paesi

Fino al gennaio 2022 "il petrolio russo andava per la maggior parte in Europa". Dopo la guerra all'Ucraina e le conseguenti sanzioni, Mosca "ha cambiato facilmente cliente. Per questo io mi sono scontrato spesso alle riunioni Nato, dicendo ai miei colleghi: le sanzioni sono intelligenti quando le prende il 99% del mondo, quando invece le prende il 30% sono irrilevanti. Quando tu hai sanzionato il petrolio russo non hai bloccato la ricchezza della Russia, hai cambiato il punto di arrivo della ricchezza della Russia. Hanno smesso di venderlo all'Europa e l'hanno sostituita con la Cina, l'India ed altri Paesi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Torino, presso Palazzo Arsenale, nel corso di una lectio magistralis in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 degli istituti di formazione dell'Esercito.