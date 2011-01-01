Torino accende le Luci d'Artista, quattro le nuove opere

Torino si prepara a rinnovare la tradizione delle Luci d'Artista: si accede venerdì 24 ottobre il grande museo luminoso a cielo aperto giunto alla ventottesima edizione, che illuminerà la città fino all'11 gennaio con trentadue installazioni luminose, fra cui quattro novità realizzate da artisti di caratura internazionale. Ai Giardini Reali bassi è arrivata 'Sex and Solitude' opera di una delle principali artiste contemporanee, Tracey Emin, che è una sorta di grido di dolore che rappresenta una summa dei suoi neon realizzati negli anni. Il cortile delle Ogr ospita invece il progetto speciale 'Mummer Love', installazione realizzata da Soundwalk Collective con Patty Smith e Philip Glass. Altre novità, l'opera al neon 'Untitled' dell'artista lituano Gintaras Didžiapetris sulla facciata del museo regionale di Scienze Naturali, e 'Bouncing the ball', luce realizzata da Riccadro Previdi in piazza San Carlo per le Atp Finals e che sarà inaugurata non domani, ma l'8 novembre, in occasione dell'apertura del torneo. Luci d'Artista, sottolineano l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia, il presidente della Fondazione Torino Musei, Massimo Broccio, e il curatore Antonio Grulli, "è il più grande progetto di arte pubblica in Italia e guarda sempre di più oltre i confini della città e del Paese, diventando anche connessione e ambasciatore di Torino nel mondo". In questo senso s'inserisce la nuova sezione 'Duet', che sviluppa collaborazioni internazionali, in questo caso con la Lituania e con Lione, favorendo lo sviluppo di una rete e l'ampliamento della platea di pubblico. Quest'anno inoltre per vedere le luci si raddoppiano i bus turistici nelle Circoscrizioni e si aggiunge un tour a piedi nel centro.