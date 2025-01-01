Iss, a settembre 27 casi di morbillo e 459 da inizio anno

A settembre 27 casi di morbillo notificati, sono 459 da inizio anno. Circa un terzo dei casi (il 30,9%) ha riportato almeno una complicanza. Sono i dati contenuti nell'ultimo bollettino di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) che ricorda come "la vaccinazione è l'unico strumento efficace per proteggersi dal morbillo e dalle sue complicanze". Secondo il monitoraggio, settanta dei casi segnalati nel periodo (15,3%) sono casi importati e 26 sono correlati a casi importati. Venti Regioni/PPAA hanno segnalato casi nel 2025, ma più della metà dei casi (299, 65,1%) è stata segnalata da sole cinque Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia). L'incidenza più elevata è stata osservata in Calabria (32,7/milione abitanti) seguita dalle Marche (18,9/milione), dalla P.A. di Bolzano e dal Lazio (17,3/milione) e dalla Sicilia (17,0/milione). A livello nazionale, l'incidenza nel periodo è stata pari a 10,4 casi per milione di abitanti. L'età mediana dei casi segnalati è pari a 31 anni (range: 0 - 71 anni). Il 50,3% ha un'età compresa tra 15 e 39 anni e un ulteriore 25,8% ha 40 anni o più. Tuttavia, l'incidenza più elevata è stata osservata nella fascia di età 0-4 anni (55,2 casi per milione). Sono stati segnalati 22 casi in bambini sotto l'anno di età (incidenza 59,1 casi per milione).