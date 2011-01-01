Regioni, oltre 37 milioni di euro per borse di studio

"Arrivano nuovi fondi per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto delle studentesse e degli studenti e per l'accesso a beni e servizi culturali. Complessivamente si tratta di 37.715.000 euro per l'anno 2025 destinati alle borse di studio per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, su cui oggi è arrivato il via libera della Conferenza Unificata". Così in una nota la Conferenza delle Regioni. "Le risorse - fanno sapere - provengono dal Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, istituito con il D. Lgs. 63/2017 per contrastare la dispersione scolastica e sostenere la partecipazione alle attività educative".