Sacchetto (FdI), Regione allargherà platea beneficiari Piemove

La Regione Piemonte intende allargare la platea dei beneficiari di Piemove, la tessera per il trasporto gratuito degli studenti universitari sui mezzi pubblici. Lo annuncia il presidente della III Commissione Claudio Sacchetto, che su questo ha presentato una interpellanza. "Piemove - sottolinea Sacchetto - si è dimostrato fin da subito un programma intelligente pensato per gli studenti universitari fino a 26 anni. Ne sono beneficiari gli studenti delle Università piemontesi: sono oltre 40mila gli abbonamenti attivati alla fine di settembre. Ma la misura non è attiva nei centri con sedi distaccate come Savigliano nel Cuneese, e istituzioni come le Accademie di belle arti e i Conservatori. Ho quindi richiesto alla giunta se sia sua intenzione mettere a punto dei correttivi, e la risposta ha ribadito l'impegno a correggere le attuali mancanze: il 27 ottobre ci sarà un incontro operativo in videoconferenza con gli Atenei piemontesi interessati al servizio, per arrivare a inizio 2026 all'attivazione della misura anche per le istituzioni di alta formazione al momento escluse". "Lo stesso esecutivo - aggiunge - aveva annunciato che la fase sperimentale sarebbe servita anche a correggere le eventuali mancanze: l'annuncio di integrare l'attivazione della misura dimostra sensibilità al tema della mobilità legata al mondo degli studenti".