In arrivo 49 studenti da Gaza per studiare negli atenei italiani

Un gruppo di 49 giovani palestinesi, composto da ragazzi e ragazze, è in arrivo stasera in Italia, ed è già stato assegnato a 23 diversi atenei, per proseguire nel loro percorso di studi, tramite il programma 'Italian Universities for Palestinian Students' (IUPALS), creato dal governo italiano per offrire borse di studio e ospitalità a chi ha dovuto interrompere il suo percorso di formazione universitaria a causa della drammatica situazione della Striscia di Gaza. La missione segue quella che il primo ottobre ha condotto in Italia altri 30 studiosi universitari palestinesi, tra ragazzi e ragazze. "La conoscenza è il primo ponte che unisce i popoli e restituisce speranza. Accogliere questi giovani nelle nostre università - sottolinea la ministra per l'Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini che è ad Amman in Giordania ad accogliere i 49 giovani - significa dare loro non solo un'opportunità di crescita personale e professionale, ma anche la possibilità di diventare protagonisti della rinascita del loro Paese. L'università è il luogo dove la cooperazione internazionale si traduce in futuro, dove il diritto allo studio diventa un diritto alla pace". Gli atenei che ospiteranno i nuovi arrivi sono: Università di Perugia con 5 studenti; Università di Parma con 4 studenti; 3 studenti saranno accolti, rispettivamente, da La Sapienza di Roma, Milano-Bicocca, Napoli Parthenope, Università di Torino e Federico II di Napoli. L'Università di Catania, Università di Udine, Roma Tor Vergata, Università per Stranieri di Siena, Università di Brescia, Università di Padova, Università di Camerino, Università di Urbino Carlo Bo e Piemonte Orientale ospiteranno, ognuna, due studenti. L'Università di Ferrara, Università di Pavia, Università di Bergamo, Università dell'Insubria, Università di Modena e Reggio Emilia, Università per Stranieri di Perugia e Politecnico di Torino accoglieranno, rispettivamente, uno studente. All' ultimo gruppo in arrivo questa sera, si aggiungono i quattordici - tra studenti, ricercatori e visiting professor - già presenti in altre università. L'iniziativa, che prevede complessivamente 150 borse di studi.