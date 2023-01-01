Piemonte, presto introdotta la figura del Disability Manager

Oggi nella I Commissione del Consiglio regionale l'assessore Gianluca Vignale ha fornito un'informativa sull'istituzione del Disability Manager presso la Regione, figura introdotta con legge regionale nell'ottobre 2023. "Si tratta di una misura importante - ha detto Vignale - che consolida un impegno già avviato dall'amministrazione nel segno delle pari opportunità e dell'inclusione". Il Disability Manager avrà il compito di monitorare e promuovere le politiche regionali per le persone con disabilità, favorendo l'accessibilità, l'inclusione lavorativa e il coordinamento con gli altri enti e manager presenti sul territorio. Svolgerà un ruolo di supporto alle strutture regionali, senza creare nuovi oneri per il bilancio e senza sovrapporsi agli uffici competenti. Il consigliere Silvio Magliano (Lista Cirio) ha proposto di inserire tra le funzioni del Disability Manager anche la verifica dell'attuazione dei processi di inserimento lavorativo, osservazione che Vignale ha ritenuto "pienamente recepibile". In Commissione Vignale ha anche illustrato un disegno di legge finalizzato ad adeguare alcune norme regionali alle richieste del governo nazionale per evitare impugnative. Tra le modifiche più rilevanti figurano aggiornamenti alla normativa su pozzi e falde acquifere, distinzione in materia di locazioni turistiche e brevi, adeguamenti sulla psicologia scolastica.