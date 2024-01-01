Educazione finanziaria, Piemonte nella media, resta gender gap

Il Piemonte è l'unica regione italiana pienamente allineata alla media nazionale, con un punteggio di 56, in tema di alfabetizzazione finanziaria. Lo certifica l'Edufin Index 2024. I dati regionali dell'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di Sda Bocconi, School of Management, sono stati presentati nel corso del "Tour dell'Educazione Finanziaria" di Alleanza Assicurazioni, che ha fatto tappa ieri a Torino. Nelle altre regioni l'indice è di poco superiore o inferiore al dato relativo all'intera penisola, ma nessuna arriva alla sufficienza di 60. Il territorio piemontese si caratterizza per un valore più alto del Behavioural Index, l'indice dei comportamenti relativi alla gestione della finanza personale (quantificato in un punteggio di 58), rispetto all'Awareness Index (55), l'indice della preparazione teorica sui temi finanziari e assicurativi. In Piemonte si conferma la tendenza a una minore dimestichezza delle donne in fatto di economia, finanza e assicurazioni. Il gender gap risulta più marcato: 6 punti di distacco tra uomini e donne (60 a 54), quando lo scarto, nella media nazionale, è di 5 punti. Lievi differenze anche nella fascia 18-34 anni: i giovani piemontesi sono meno preparati dei loro coetanei italiani (51 a 52), valori comunque entrambi lontani dalla sufficienza. "L'educazione finanziaria e assicurativa è un'efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la quarta edizione di Edufin Index - sottolinea Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni - confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo, che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il coinvolgimento attivo della nostra rete di consulenti su tutto il territorio".