Forti disagi per la metropolitana ferma a Torino

Forti disagi si sono verificati stamani per gli utenti della metropolitana di Torino per circa due ore, dalle 7 alle 9. Il servizio è rimasto bloccato per quasi mezz'ora poco dopo le 7 ed è nuovamente stato sospeso poco prima delle 8, stavolta per oltre un'ora. In entrambi i casi Gtt ha attivato i bus sostitutivi, che si sono trovati però a caricare un numero di passeggeri notevole, accumulato in questi orari di punta per la scuola e il lavoro. Molti studenti sono arrivati in ritardo in classe anche di un'ora e così molti adulti al lavoro.