Testimonial bipartisan

Dicono che…la concordia istituzionale sabauda stia toccando nuove vette, al punto che il sindaco Stefano Lo Russo ora può contare su un testimonial inatteso: l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, considerato il componente della giunta più vicino al governatore Alberto Cirio – che con il primo cittadino torinese ha stretto negli anni una vera e propria amicizia – e come lui alto papavero di Forza Italia. Sul suo profilo Facebook, Gabusi ha infatti pubblicizzato l’assunzione di 30 nuovi funzionari amministrativi da parte del Comune di Torino, tramite un bando di concorso in scadenza tra pochi giorni, il 30 ottobre.

L’assessore per l’occasione si trasforma così in un uomo immagine del sindaco Pd, che potrà contare su nuove forze per oliare l’assai ingrippata macchina comunale. In attesa che l’amico Cirio gli dia una mano sul piano regolatore modificando le norme del Cresci Piemonte per velocizzarne i tempi di approvazione, in modo da portare a casa il nuovo piano entro la fine del suo mandato nel 2027, Lo Russo incassa una gradita pubblicità dal Grattacielo, firmata nientemeno che dal più fidato assessore del presidente.